A Usiminas recebeu nesta segunda-feira (11) os profissionais da imprensa do Vale do Aço para alertar sobre a situação crítica causada pelas importações de aço chinês, que têm impactado consideravelmente o setor industrial brasileiro. “O aumento das importações em 50%, principalmente do aço proveniente da China, está devastando a indústria do país e afetando toda a cadeia de produção industrial. Diante de uma concorrência desleal, pretendemos realizar o desligamento do Alto-Forno 1 da Usina de Ipatinga, além de revisar nosso modelo de gestão, com forte foco nas atividades operacionais. Somos competitivos e temos capacidade de atender a demanda. Precisamos de uma defesa efetiva da produção industrial brasileira contra produtos subsidiados da China”, explicou o presidente da Usiminas, Marcelo Chara.

Chara também destacou a importância da finalização da reforma do Alto-Forno 3. Após um investimento de R$ 2,7 bilhões, o equipamento está em operação comercial e, logo deve atingir sua capacidade total de produção, que é três milhões de toneladas de ferro gusa por ano, contra 600 mil toneladas de cada forno pequeno. “Temos um equipamento pronto para atender as próximas décadas com grande potencial, alta eficiência e desempenho ambiental superior,” lembra.

Ao final, o presidente reforçou o compromisso da Usiminas com a comunidade. “Estamos comprometidos em sermos bons vizinhos, priorizando iniciativas que reduzam o impacto ambiental, mantendo o diálogo aberto e dando ênfase a investimentos em projetos sociais, com foco em educação. Investimos cerca de R$ 2 bilhões nos últimos anos para melhorar nossos padrões ambientais e seguimos dando prioridade máxima a projetos que melhorem nosso desempenho nesse quesito”, conclui.