O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi aplaudido e ovacionado ao chegar para a cerimônia de posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, que tomou posse neste domingo (10). Com sua popularidade em alta, Bolsonaro tem atraído multidões, e claro, na Argentina não foi diferente, ele foi recebido com muita festa pelas pessoas que ocupavam as ruas de Buenos Aires.

Em imagens registradas pela emissora Televisión Pública, da Argentina, Bolsonaro apareceu sorrindo enquanto cumprimentava as pessoas que estavam pelas ruas com bandeiras argentinas. O atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por outro lado, foi criticado por não ter ido à posse de Milei.

Pessoas que acompanhavam a posse de Milei criticaram a ausência do petista e disseram estar insatisfeitas pelo fato de o chefe de Estado brasileiro não ter ido a Buenos Aires.

*Com informações do Pleno.News