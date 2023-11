A 6ª Feira de Turismo do Vale do Aço reuniu cerca de 13 mil pessoas no Parque Ipanema, em Ipatinga, no último fim de semana (23 a 25). Encerrando com balanço positivo, a edição de 2023 marca a retomada do evento, depois de três anos sem ser realizada em função da pandemia. Sob o tema “Surpreenda-se com o Vale Além do Aço”, a programação da Feira contou com gastronomia, artesanato, shows, exposição, oficinas e palestras, além do Circuito Cervejeiro.

A Feira de Turismo do Vale do Aço é uma iniciativa do Sebrae Minas, Prefeitura de Ipatinga, Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas (CTMAM) e Vale do Aço Convention e Visitors Bureau e com produção da Fino Trato Produção Cultural. Este ano, contou com o apoio do Conselho de Turismo de Ipatinga (Comtur), Aciapi, CDL de Ipatinga e Agência de Desenvolvimento da Regional Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA).

“A feira foi um sucesso. Cumpriu seu objetivo e proporcionou aos visitantes conhecerem atrativos turísticos do Vale do Aço, além de promover a troca de experiências entre os profissionais do setor, com o cartão postal da cidade, o Parque Ipanema, como cenário”, afirmou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Ipatinga, Luis Henrique Alves.

Alessandro Challub, analista do Sebrae Minas Regional Vale do Aço, ressaltou a importância da Feira para o desenvolvimento do turismo na região. “Mais uma vez, a Feira de Turismo cumpre o seu papel de contribuir com o desenvolvimento sustentável do setor, por meio de capacitações e discussões que visam trazer mais inovação para os empreendimentos, até que nossa região se consolide como um destino turístico”, frisou.

Para o presidente do Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas (CTMAM), Hélio Anício, a feira divulga o Vale do Aço como destino turístico. “O evento mostrou que a região tem muito a oferecer aos visitantes, que se mostraram ‘surpresos’ com a variedade de atrações disponíveis. O turismo seguirá tendo seu papel importante no desenvolvimento da região. Estamos nos consolidando como destino turístico”, comentou.

RECONHECIMENTO

Além de reunir representantes da cadeia do turismo regional, o evento permitiu maior reconhecimento dos produtos turísticos pelos moradores do Vale do Aço. “Vejo que nossa cidade tem potencial para crescer no turismo, receber mais investimentos e ainda é pouco explorada. O evento mostra isso e penso que vai ajudar a valorizar o que temos aqui”, declarou o professor Diogo Mendes.

A programação de palestras e oficinas gratuitas ministradas pelo Sebrae Minas abordaram temas como marketing, storytelling e artesanato. Participando pela primeira vez, o recepcionista de hotel Douglas Cota, elogiou o evento. “Para mim é uma novidade e excelente oportunidade de conhecimento do nosso turismo. Tenho certeza que todos que passaram aqui viram muitas novidades”, enfatizou.

A área de exposições da 6ª Feira de Turismo do Vale do Aço contou com estandes de empreendimentos de Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso, Ipaba e Inhapim, com produtos de artesanato, comidas e bebidas e produtos turísticos. Entre as atrações culturais, se apresentaram Banda Gertrudes, Grendhelly, Banda Trio Jack, Douglas Netto e a Banda Trio Saculejado.