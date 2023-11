No último fim de semana um jacaré do papo amarelo (Caiman latirostris) foi encontrado em ambiente urbano, mais especificamente dentro de uma manilha, pelo Corpo de Bombeiros, na cidade de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. O réptil, cientificamente conhecido por sua coloração amarelada na região ventral, foi acolhido, está sendo tratado e em breve devolvido à vida livre em uma ação coordenada pelos técnicos do Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus), em Ipatinga, que desempenha um papel crucial na preservação da fauna regional.

A presença do jacaré em ambiente urbano, segundo o Cebus, pode ser atribuída à dependência desses répteis de fontes externas de calor para a regulação da temperatura corpórea, conforme conta Lélio Costa e Silva, médico veterinário e coordenador técnico do Cebus. “Durante esta época do ano, eles se tornam mais ativos, e as alterações bruscas do clima, queimadas, incêndios e temporais podem fazê-los buscar ambientes mais seguros”, contou.

Agora, o jacaré passará por exames clínicos e sexagem antes de ser encaminhado para a soltura. O Cebus, em sua missão de preservação da fauna e flora, desempenha um papel crucial nesse processo. “Nosso compromisso é acolher, tratar e devolver os animais à natureza, contribuindo para a manutenção do equilíbrio ambiental”, enfatiza Lélio.

A soltura do jacaré será realizada em uma área definida pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), garantindo que seja um local longe da população urbana. Essa medida visa assegurar a segurança do animal e o respeito ao seu habitat natural. O retorno desse jacaré do papo amarelo à natureza, celebra mais uma história de sucesso na preservação da biodiversidade local.

O JACARÉ DO PAPO AMARELO (CAIMAN LATIROSTRIS)

O jacaré do papo amarelo, espécie típica da América do Sul, enfrenta ameaças como a destruição de seu habitat e a caça ilegal, sendo classificado como vulnerável. Com um focinho largo e curto, o réptil é semiaquático, alimentando-se principalmente de peixes, crustáceos e pequenos vertebrados, com uma longevidade média de cerca de 50 anos.

Durante a primavera-verão, o jacaré entra em seu período reprodutivo, caracterizado pela construção de ninhos feitos de material orgânico, como folhas, gravetos e terra. As fêmeas depositam, em média, de 20 a 35 ovos nesses ninhos, desempenhando um papel vital na preservação da espécie.

O CEBUS

O Centro de Biodiversidade da Usipa é uma referência na região, não se limitando apenas ao cuidado e reabilitação de animais silvestres. Ele desempenha um papel multifacetado, sendo zoológico, centro de reabilitação e soltura de animais, além de fornecer atendimento veterinário em convênio com o Instituto Estadual de Florestas (IEF). Essa colaboração estende-se a parceiros como Arpava, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Usiminas, evidenciando a importância do trabalho conjunto para a preservação da biodiversidade.