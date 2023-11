As importantes parcerias entre o Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus) e as universidades, tem contribuído para os bons resultados, focados principalmente no significativo papel social, ambiental e científico desempenhado pela instituição. Neste semestre, os estagiários e voluntários do Cebus estão desenvolvendo uma série de artigos científicos, com o propósito de enriquecer a compreensão sobre o acervo faunístico do centro e reforçando seu papel como um banco genético crucial para espécies em risco de extinção.

Entre os colaboradores, alunos da Unileste têm se dedicado a trabalhos de conclusão de curso, resultando em publicações em revistas científicas renomadas. Estes artigos não apenas ampliam o conhecimento sobre a fauna sob os cuidados do Cebus, mas também destacam a relevância da instituição para o desenvolvimento de estudos e análises fundamentais para a conservação da biodiversidade.

Na próxima semana, durante a Semana de Iniciação Científica da Unileste (Sicex), diversos trabalhos serão apresentados, muitos deles desenvolvidos no Cebus. Alguns exemplos notáveis incluem:

– “Estudo de Comportamento e Técnica de Enriquecimento e Condicionamento para Animais Cativos”

– “Estudo de Comportamento e Técnica de Enriquecimento e Condicionamento de Onça-Parda (Puma concolor)”

– “Estudo de Comportamento e Técnica de Enriquecimento e Condicionamento de Cachorro-do-Mato (Cerdocyon thous) Cativo”

– “Estudo de Comportamento e Técnica de Enriquecimento e Condicionamento de Lobo-Guará (Chrysocyon brachyurus)”

Além disso, a contribuição do estudante de medicina-veterinária e voluntário do Cebus, João Vítor Gonçalves de Oliveira, juntamentente com Matheus Soares Maia Almeida Pinto, Cláudia Diniz Pinto Coelho, Lara Carvalho Alves de Sousa, Theury Reis Olegário e Lélio Costa e Silva, cujo trabalho intitulado “Manejo Nutricional e Desmame de Filhote de Tamanduá-Mirim (Tamandua tetradactyla Linnaeus, 1758) em Cativeiro” foi publicado na renomada revista internacional Brazilian Journal of Animal and Environmental Research (BJAER), evidenciando o comprometimento e a qualidade das pesquisas realizadas.

É importante ressaltar que todos os trabalhos apresentados são orientados e acompanhados de perto pelos técnicos especializados do Cebus, garantindo a precisão e a relevância dos resultados obtidos.

Para contextualizar essas conquistas e expressar a importância desses esforços, ouvimos o Dr. Lélio Costa e Silva, médico veterinário responsável pelo Cebus. Ele destaca: “Estamos muito orgulhosos do comprometimento e da dedicação dos nossos estagiários e voluntários. Os resultados apresentados refletem não apenas a qualidade do ensino e pesquisa realizados em parceria com as universidades, mas também a relevância do Cebus como um centro de referência na conservação e pesquisa da fauna brasileira”.

Com essas realizações, o Cebus reforça seu compromisso contínuo com a preservação da biodiversidade, contribuindo significativamente para o avanço do conhecimento científico e para a conscientização sobre a importância da conservação ambiental.