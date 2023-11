O Centro de Memória Usiminas, em Ipatinga, recebe a última rodada do ano de visitas do Projeto Pedra Mole Estação das Artes, de 27 a 29/11 (segunda à quarta), com sessões às 9h e às 14h. O projeto apresenta a história da primeira estação ferroviária do Vale do Aço, a centenária Estação Pedra Mole, além de enfatizar os outros 14 bens tombados pelo patrimônio histórico cultural de Ipatinga. A iniciativa tem o patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, e é realizada pelo Grupo Teatral Boca de Cena, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

O agendamento para participar das visitas pode ser feito via WhatsApp da Ação Educativa do Instituto Usiminas: (31) 98437-3330.

As visitas contam com a intervenção “Retrato de Trem”, que narra as vivências de um povo em torno da construção da Estação Ferroviária de Pedra Mole, o encontro dos que chegam no trem com os que já habitavam essa região cuidando da terra culminou em memórias que, depois de quase um século, estavam se apagando como um retrato antigo. No elenco, estão Bárbara Pavione, Cláudio Oliver, Daniela Alves, Luis Yuner e Mari Antonacci, com direção artística de Claudinei de Souza e direção geral de Marilda Lyra.

Enquanto o acesso às Ruínas da Estação Pedra Mole continua suspenso, o projeto é realizado no Centro de Memória Usiminas. Além de conhecer toda a história da Estação Pedra Mole, o visitante tem a oportunidade de visitar outro bem tombado, o Grande Hotel, que abriga atualmente o Centro de Memória, que possui uma réplica da locomotiva instalada nas Ruínas da Estação Pedra Mole.

Serviço:

Projeto Pedra Mole Estação das Artes – Ano II

27, 28 e 29/11 (segunda a quarta)

Sessões: 9h e 14h

Local: Centro de Memória Usiminas (rua Antares 950, bairro Castelo, Ipatinga)

Agendamento prévio via WhatsApp da Ação Educativa do Instituto Usiminas: (31) 98437-3330.