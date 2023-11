Fonte de água doce, os mananciais e rios são vitais para existência dos mais variados ecossistemas. Por isso, com o objetivo de alertar a população quanto os riscos da escassez de água e a importância das ações de conscientização, preservação e recuperação, foi instituído o Dia Nacional do Rio, comemorado em 24 de novembro.

O Brasil é um país com enorme área territorial e extensa rede hidrográfica. Somente na Bacia do Rio Doce, são 86.715 km2 de área, abrangendo 228 municípios nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O rio Doce, principal curso d’água do território, percorre 879 quilômetros desde sua nascente, em Ressaquinha/MG, até desaguar no mar, no povoado de Regência/ES.

Nesse sentido, os Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce destinaram R$ 120 milhões para a iniciativa Rio Vivo, que promove ações de recuperação de nascentes, expansão do saneamento rural e redução da geração de sedimentos. O objetivo principal é garantir água disponível em quantidade e qualidade compatíveis com as necessidades da população, atendendo aos usos múltiplos de forma consciente e sustentável. Ao todo, 71 municípios foram contemplados e, até o momento, mais de 750 nascentes foram cercadas.

Há duas décadas, o CBH Doce atua em prol da recuperação e proteção das águas. “O Dia do Rio nos leva a refletir sobre o nosso papel no cuidado com as nossas águas, que são a essência da vida, sendo o rio a trilha que ela segue para chegar até nós. Portanto, renovamos o nosso compromisso com gestão responsável dos recursos hídricos, visando um futuro mais sustentável para todos”, destacou o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH Doce), Flamínio Guerra.

CBH PIRACICABA

O rio Piracicaba possui 241 quilômetros de extensão. Nasce no município de Ouro Preto e segue até a divisa das cidades de Ipatinga e Timóteo, onde se encontra com o Rio Doce. Seus afluentes são os rios Turvo, Conceição, Una, Machado, Santa Bárbara, Peixe e Prata. Além dos rios mais significativos, ao longo do seu curso, o rio Piracicaba recebe a descarga de quase uma centena de córregos e ribeirões, os quais compõem sua rede de drenagem.

“No dia do rio, nós conselheiros do Comitê Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba , estamos cada vez mais preocupados em ter um rio com qualidade e quantidade para nós e as gerações futuras”, destaca o presidente do CBH Piracicaba, Jorge Martins.

Com a missão de proteger e preservar os rios, o CBH Piracicaba financia a execução da Iniciativa Rio Vivo, que vai investir cerca de R$ 21 milhões e, em um ano de atividade, já cercou mais de 300 nascentes nas cidades de Alvinópolis, Barão de Cocais, Bom Jesus do Amparo, Catas Altas, Rio Piracicaba, Mariana, Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo.

A iniciativa conta com a participação de produtores rurais, pilares fundamentais para a preservação do meio ambiente e da garantia da qualidade da água. Por meio do cercamento das nascentes, é possível proteger a área ao redor do olho d’água, impedindo o pisoteio do gado e a circulação de máquinas, o que pode prejudicar a permeabilidade do solo e comprometer a qualidade da água. Também serão aportados recursos para a realização de projetos de barraginhas e implantação de sistemas individuais de tratamento de esgoto doméstico.

“Minha nascente foi cercada recentemente e já vejo os resultados. Acabou o pisoteio do gado, ajudou a manter a natureza preservada. Além disso, o curso d’água está mais cheio do que o normal, mesmo nesse tempo de seca. Estamos aguardando o período de chuvas chegar para aumentar a quantidade de água”, destaca Jair Geraldo de Freitas, proprietário rural do município de Barão de Cocais.