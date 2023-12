A Usiminas assinou nessa terça-feira (19) um acordo com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) por conta do vazamento no gasômetro em Ipatinga em dezembro de 2022. Desde o episódio, a empresa encerrou a operação do equipamento.

No acordo, a Usiminas se compromete a preservar uma área de 645 mil m² no bairro Horto em Ipatinga. Esse terreno, avaliado em R$ 30 milhões, tinha sido vendido em 2022, mas a empresa cancelou a compra em junho de 2023. Agora, com o acordo com o MPMG, fica vetada a venda ou uso comercial da área.

Além disso, a Usiminas instalará em até 18 meses mais dois medidores automáticos de particulados no bairro das Águas e se comprometeu a destinar R$ 9 milhões a projetos de repercussão social, preferencialmente a implantação/revitalização de áreas verdes, praças e ou locais de convivência e lazer público em Ipatinga.