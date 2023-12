A Prefeitura de Coronel Fabriciano paga nesta sexta-feira, 22/12, o salário de dezembro aos servidores municipais. O valor líquido a ser depositado é de mais de R$ 7,8 milhões para os cerca de 3,2 mil servidores entre efetivos, contratados e comissionados.

Na mesma data, será pago o vencimento de dezembro aos aposentados e pensionistas segurados pelo PrevCel. O valor líquido a ser creditado é de R$ 1,3 milhão. No início do mês, foi quitado, também antecipadamente, a segunda parcela do 13º salário; a primeira parcela da gratificação natalina foi quitada em julho.

A decisão em antecipar a folha de dezembro e o 13º salário integra a política de valorização do funcionalismo público da gestão Novos Tempos. “É uma maneira de reconhecer, e agradecer, aos nossos servidores pelo trabalho e dedicação ao longo de 2023. A nossa gestão sempre se empenhou para manter o equilíbrio das contas públicas e honrar os compromissos com o funcionalismo público”, destaca o prefeito Marcos Vinicius.

Desde o início do primeiro mandato, em 2017, a atual administração manteve os salários em dia com o pagamento efetuado até o último dia dentro do mês trabalhado vigente. Por Lei, os empregadores têm até o 5º dia útil do mês subsequente para efetuar o pagamento.

KITS NATALINOS

Esta semana, a prefeitura também presenteou os servidores públicos da ativa com kits de natal. A entrega foi realizada nos dias 19 e 20/12. O kit deste ano possui uma bolsa térmica com ave temperada fiesta/bruster, pacote de castanhas, um panetone, uma caixa de bombons e um suco de frutas de 1 litro. A aquisição foi realizada com recursos próprios, por meio de licitação por menor preço, num investimento de R$ 507,9 mil.

A entrega dos kits natalinos é mais uma iniciativa de valorização do funcionalismo público, que já é a marca da gestão Novos Tempos desde 2017.

PONTO FACULTATIVO

A Prefeitura de Coronel Fabriciano terá expediente diferenciado em virtude das festas de final de ano. Conforme o Decreto 8.459/2023, publicado no Diário Oficial do Município, será ponto facultativo nas repartições públicas nos dias 29/12 (próxima sexta-feira) e 02/01/2024 (terça-feira).

Nos dias 25/12 (segunda-feira) e 1º/01 (próxima segunda-feira), já são feriados universais, respectivamente, de Natal e Ano Novo e, portanto, não haverá expediente administrativo.

A iniciativa é mais uma forma de valorização do servidor público municipal adotada pela atual administração.

Durante os feriados são mantidos os serviços essenciais como a vigilância patrimonial, fiscalização e serviços de urgências e emergências de saúde. Pacientes em situação de urgências e emergências médicas devem procurar a UPA 24h, no bairro Silvio Pereira II. O Hospital Dr. José Morais e o Samu 192 também funcionarão normalmente.

Os serviços de limpeza urbana: coleta de lixo domiciliar, varrição, capina e coleta de entulho serão interrompidos apenas nos dias 25/12 (Natal) e 1º/01 (Ano Novo). Nos demais dias, funcionarão conforme o calendário.