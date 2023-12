Cerca de 7 mil pessoas que atuam na Usina de Ipatinga devem ser capacitadas até dezembro para aprofundar na Política de Compliance Ambiental da Usiminas. A iniciativa visa ampliar o conhecimento sobre a necessidade da conformidade de todos os processos ambientais de acordo com a legislação e regulamentos vigentes no dia a dia das operações.

Todo o programa foi desenvolvido com base na ISO 37301:2021, que trata sobre o Sistema de Gestão de Compliance. “Este programa é um instrumento para contribuir para o atendimento aos requisitos legais e regulatórios de cunho ambiental. A Política de Compliance Ambiental está alinhada à legislação nacional, bem como às normas internas. Este é mais um passo para avançarmos no fortalecimento da cultura ambiental da Usiminas diante da importância dos compromissos que temos com todos os nossos públicos, em especial com os colaboradores e comunidade,” explica o diretor de Governança Corporativa e Compliance Ambiental da Usiminas, Bruno Paulino.

A iniciativa integra uma série de investimentos contínuos da Usiminas desde 2019 no cumprimento dos compromissos estabelecidos junto à comunidade e ao Ministério Público de Minas Gerais para reduzir os impactos gerados no processo de produção e avançar no fortalecimento da cultura ambiental da companhia.