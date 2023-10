Nessa quinta-feira (19) cinco coordenadores municipais do Movimento Verde Amarelo Vale do Aço (Mova) foram recebidos em audiência pelo deputado federal Domingos Sávio (PL), presidente estadual da legenda. O encontro aconteceu em Belo Horizonte e serviu para alinhar ações com vistas a ampliar o espaço ocupado pelos conservadores nos legislativos e executivos regionais nas eleições municipais do próximo ano.

O jornalista Joel Souto, da coordenação geral do movimento, considerou a reunião muito positiva. Ele afirma que a equipe do Mova vem levantando informações sobre as comissões provisórias e identificando esquerdistas “infiltrados” nestas coordenações de direita. “Estamos advertindo, porque, infelizmente, alguns quase assumiram a direção de partidos nos municípios. Permaneceremos vigilantes para impedirmos a concretização dessa estratégia política inescrupulosa”, revelou.

AGENDAS NACIONAIS

Na reunião, o deputado Domingos Sávio enalteceu o voluntarismo dos integrantes do movimento que, desde 2021, vem inserindo a região nas grandes agendas nacionais. “Participamos daquela motociata com o presidente Bolsonaro, promovida por estes guerreiros que se doam em favor de uma causa nobre: Deus, pátria, família e liberdade. Trabalharemos em parceria, para fortalecer o conservadorismo nesta região, lembrando que o Brasil começa nos municípios”, disse o deputado.

Além de Joel Souto, também participaram do encontro os seguintes coordenadores municipais do Movimento Verde Amarelo Vale do Aço: Eliedson Loures (Inhapim), Claudiney Ramos (São Sebastião do Anta), Weberte Brito (Caratinga) e Vander Dantas (Ipaba).