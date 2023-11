A Black Friday acontece nesta sexta-feira (24), e a expectativa de ofertas e descontos faz crescer a ansiedade dos consumidores, tornando-se um momento importante para o comércio. Neste cenário, o comando da 12ª Região de Polícia Militar intensificará os esforços para garantir a segurança da população durante as movimentações comerciais tanto na Black Friday quanto no período natalino.

Será oficialmente lançada nas unidades operacionais, com sedes em Manhuaçu, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Caratinga, Itabira, Ponte Nova e João Monlevade, a “Operação Black Friday” em que o efetivo será reforçado nos 97 municípios da jurisdição da Região, com o aumento do número de policiais, inclusive, com militares do setor administrativo, e a implementação de ações preventivas e repressão qualificada. O foco será garantir a segurança das pessoas e do patrimônio, tanto em áreas comerciais quanto em locais com maior incidência criminal.

De acordo com dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio/MG), a Black Friday é conhecida por 8 em cada 10 consumidores, com 53% planejando realizar compras, principalmente em segmentos como roupas, eletrônicos e telefonia. A pesquisa ainda destaca que 25% dos consumidores estão de olho nas promoções online, e 33,5% enxergam a Black Friday como uma oportunidade de antecipação das compras de Natal.

Além da “Operação Black Friday”, o comando da RPM já se prepara para a “Operação Natalina”, que está programada para ocorrer entre os dias 27 de novembro e 31 de dezembro. No decorrer deste período, haverá um aumento do efetivo e viaturas nas ruas, especialmente em áreas comerciais. O objetivo é proporcionar mais segurança e tranquilidade para os comerciantes, comerciários e consumidores, focando na prevenção de crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos.

Ainda nesta sexta-feira, em Ipatinga, sede da Região, acontecerá uma solenidade de lançamento às 7h na Praça Primeiro de Maio, no Centro, das Operações Black Friday e Natalina. Esse lançamento acontecerá de forma simultânea em todas as unidades operacionais da Polícia Militar, em todo o Estado.