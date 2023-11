Os amantes dos anos 80 irão relembrar os maiores sucessos da década que marcou a música mundial. Canções que fizeram e continuam fazendo sucesso estão no repertório da banda Viollet, que se apresenta no próximo sábado (25) partir das 21h na Set7 Pub, antigo Bomremifá, casa icônica relacionada ao rock and roll, no bairro Bom Retiro, em Ipatinga.

A expectativa da organização é promover ao público uma viagem no tempo em que era comum ouvir falar das “festinhas de garagem” com clássicos que marcaram a época de ouro da música.

A BANDA

A Viollet, uma promissora banda que vem para ficar de vez no cenário musical do Vale do Aço, é formada por dois cariocas, chamados Marcelo (um na bateria e outro no vocal), o guitarrista Daniel, e o baixista Marcos, que focam seus set lists nos anos dourados do Hard Rock, de 1980 a 1990, quando essa linha musical recebeu o nome de Glam Metal (nos EUA não há divisões e toda música com elevado volume e distorção ganha o nome de Metal) e dominava as rádios e as emissoras de TV através dos seus clipes super produzidos veiculados principalmente na MTV.

A Set7 Pub está localizada na avenida avenida Pero Vaz Caminha, 518, Bom retiro em Ipatinga. Os ingressos para o show estão sendo vendidos pelo site https://www.ingressonacional.com.br/evento/26404/estreia-banda-viollet.