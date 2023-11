Começaram nessa terça-feira (7) as aulas do curso de formação dos Guardas Civis Municipais de Ipatinga. O curso tem duração de cinco meses e tem caráter eliminatório. É a última fase do processo de seleção dos agentes que servirão à guarda a partir de abril de 2024. Caso haja necessidade, o município convocará os alunos da lista de suplentes.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ipatinga terá 120 agentes nesta primeira seleção. Participam das aulas 24 mulheres e 96 homens. Caso algum aluno não consiga aprovação, será desclassificado e outro será chamado.

O plano de formação dos alunos prevê aulas de Direito, Sociologia, Direitos Humanos, Prática de Tiro e outras atividades relativas ao exercício da função. A missão dos guardas civis é agir como força de segurança, protegendo o cidadão e o patrimônio público do município, conforme resolução recente do Superior Tribunal de Justiça.

O chefe do Executivo comemorou o início da formação, que é a última etapa do processo de implantação da Guarda Civil Municipal: “Para mim é motivo de muito orgulho ver homens e mulheres envergando o uniforme azul-marinho que logo, logo estarão nas ruas servindo e protegendo o cidadão de bem e cuidando do patrimônio de Ipatinga”, disse o prefeito Nunes.

As aulas do curso de formação estão sendo ministradas na Faculdade Única, no bairro Bethânia.