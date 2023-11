Coronel Fabriciano realiza na próxima sexta-feira (10), a 3ª Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência. O evento se propõe em criar um espaço colaborativo para discussão e construção de políticas públicas para a promoção dos direitos das pessoas com deficiência, sobretudo, visando à participação social, inclusão e autonomia.

A Conferência Municipal será realizada no auditório do Centro Administrativo Mariano Pires Pontes, no bairro Bom Jesus, das 12h às 18h. Este ano, a Conferência terá como tema principal: “Cenário atual e futuro na Implementação dos Direitos da Pessoa com Deficiência” e como o subtema, “construindo um Brasil mais incluso”.

A palestra principal será conduzida pelo analista educacional da Superintendência Regional de Ensino, Wanderson Martins, que também é filósofo e pedagogo.

A Secretaria de Governança de Assistência Social convida a população para participar do evento como estratégia para incluir a pessoa com deficiência dentro das políticas públicas municipais, estaduais e federais exercendo o direito à participação social de forma ativa na construção das políticas públicas.

“Além do caráter deliberativo, a conferência visa debater a qualidade das políticas públicas existentes, por exemplo, os benefícios, os programas que as pessoas têm acesso e todos os serviços ofertados para que de fato pessoas com deficiência tenham uma vida mais autônoma em sociedade”, completa.

O evento é uma organização da Secretaria de Governança de Assistência Social em conjunto com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.

PROGRAMAÇÃO:

12 h: Credenciamento;

12h30: Apresentação Cultural

13h: Abertura com autoridades

14h: Leitura e aprovação do Regimento Interno

14h30: Palestra Magna

15h30: Lanche

15h45: Trabalho em grupos/ discussão dos eixos

16h45: Plenária com as propostas

17h30: Eleição dos delegados

18h: Encerramento

Serviço:

3ª Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência

Sexta-feira, 10/11, das 12 às 18h

Centro Administrativo Mariano Pires Pontes (Auditório)

Rua Rubi, 63, Bom Jesus, Coronel Fabriciano