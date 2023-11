E aí, o que você faria, hein? Sim, caro leitor, responder a essa pergunta nem sempre é uma tarefa fácil. Contudo, mais complicado ainda é viver nos dias de hoje, trabalhando, empreendendo, gerando renda com aquilo que você tem de maior habilidade ou com o equipamento que você tem de melhor e não pensar em se proteger caso algum problema grave ocorra a ponto de interromper suas atividades.

É aí que entra em cena um dos produtos mais vendidos no país e que mais cresceram no mercado desde a pandemia: o seguro. E engana-se quem acha que seguro é apenas de carro e casa. Hoje, essa modalidade conta com um portfólio de apólices que cobrem de tudo.

Dos mais tradicionais, como de automóvel, imóvel e de vida, aos pouco conhecidos, porém, não menos importantes, como de equipamentos, de proteção à sistemas digitais e arquivos anti-hackers, de proteção à depósitos de mercadorias, de toda uma empresa ou, até mesmo, de proteção a todo o patrimônio de pessoa física do empresário, o que, muitas vezes, garante a sua sustentabilidade e a do seu negócio.

“Os clientes crescem muito, e quanto mais crescem, maior é o risco. Se cair, o tombo é grande e não levanta. É aí que entra a importância do seguro”, comentam Gunter Sampaio Cota e Rafael Botto, diretores da Afirmativa Seguros, empresa sediada há 27 anos no Vale do Aço e que hoje atende clientes e empresas de todo o Brasil.

Ao longo desse período, eles se orgulham em ter ajudado empresas e famílias a protegerem seu patrimônio e a se reestruturarem, mesmo após um acidente ou uma perda.

O seguro entra nesses espaços de reorganização. Basta imaginar uma empresa acometida por um incêndio. É o valor pago de imediato pelo seguro, muitas vezes o equivalente à sua renda em cinco ou dez anos, que irá proporcionar uma reconstrução, uma reforma ou reposição de materiais. E, principalmente, é que irá ajudar a manter salários de funcionários e a salvar empregos e o sustento de famílias inteiras, sem causar um impacto enorme ao caixa ou destruir a dinâmica do negócio.

“A importância hoje do seguro é fundamental. As pessoas precisam ter esse conhecimento de consultoria com uma corretora e de transferência de risco para uma seguradora. E o papel da Afirmativa nessas mais de duas décadas no mercado é esse, é levar esse conhecimento para as pessoas em forma de consultoria, para proteger mais e melhor o brasileiro”, completam.