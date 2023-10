A empresária, jornalista e CEO da Presoti Comunicação, e vice-presidente do Conselho Empresarial da Mulher Empreendedora da Associação Comercial de Minas Gerais (ACMinas), Flávia Presoti, recebeu o prêmio “Mulheres Além das Gerais”, no 25º Congresso da Federaminas, sexta-feira, no Grande Hotel Termas de Araxá. Foram indicadas 29 empresárias e empreendedoras de várias cidades mineiras. Flávia Presoti representou Belo Horizonte.

O prêmio é uma reverencia da Federaminas às empreendedoras e empresárias mineiras que se destacaram pelo seu trabalho, dedicação, disposição e competência em prol da sociedade.

Segundo Flávia Presoti, a noite de gala durante o congresso da Federaminas, foi muito especial e ocorreu diante de uma plateia ilustre. “Estou muito feliz pela indicação do meu nome, é um momento de reconhecimento”.

Emocionada, Flávia Presoti expressou sua gratidão por receber esse prestigioso prêmio, afirmando que se sente profundamente reconhecida e honrada por fazer parte de um time de mulheres empresárias e empreendedoras de vários municípios mineiros tão dedicadas e comprometidas com seus negócios. “Estou imensamente grata por estar cercada por pessoas incríveis que compartilham a visão de um futuro empresarial próspero”, declarou a homenageada.

Flávia Presoti também agradeceu a presidente do Conselho Empresarial da Mulher Empreendedora, Adriana Macena por incentivá-la a concorrer ao prêmio.