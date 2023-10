A Cenibra apresenta o seu Plano Estratégico de Sustentabilidade “BioSustentação”, no ano em que comemora o cinquentenário de suas atividades. Focado no compromisso com o futuro, as pessoas, a sustentabilidade e a transformação, o BioSustentação reúne os compromissos de longo prazo da empresa nas dimensões ambiental, social, de governança, econômica e de inovação.

Com o BioSustentação, a companhia renova também as suas diretrizes estratégicas de missão, visão e valores. A nova missão fundamental da Cenibra é entregar à sociedade produtos e soluções de valor, provenientes de florestas sustentáveis. Ao fazê-lo, a empresa atende às necessidades do presente e contribui para a preservação do futuro. A visão é ser transformadora por meio das práticas de sustentabilidade, sendo reconhecida como exemplo no mercado.

Enquanto os valores orientam cada passo que será dado: avanço na diversidade e compromisso em ser uma organização inclusiva; presença da verdade, do respeito e da transparência em todas as interações, estabelecendo confiança sólida com os(as) empregados(as), parceiros e clientes; respeito aos direitos humanos como compromisso inegociável; inovação como parte intrínseca da sua cultura; trabalhar com segurança, qualidade, confiabilidade e competitividade em mente, para que os produtos e serviços atendam aos mais elevados padrões; e busca por impacto positivo nos resultados financeiros, no ambiente e na comunidade das áreas de atuação.

LANÇAMENTO

A Cenibra realizou um evento com a presença de gestores e mentores do seu Programa de Melhoria Contínua e Inovação (PMCI) para apresentar o BioSustentação. A apresentação foi conduzida pelo assessor de Sustentabilidade, Sandro Morais. Entre os novos temas da agenda estratégica estão a atenção às mudanças climáticas; desenvolvimento territorial das comunidades onde a companhia atua; e a transformação digital.

Para mergulhar nesse ambiente da sustentabilidade, seus desafios e suas oportunidades, a Assessoria de Sustentabilidade levou ao evento também olhares externos. Nesse sentido, dois palestrantes foram convidados. O consultor estratégico e empresário Ricardo Guimarães, reforçou a necessidade de uma liderança comprometida com a mudança e com o crescimento sustentável da empresa. A jornalista Sonia Consiglio, que possui expressiva atuação no segmento da sustentabilidade há mais de 20 anos, mostrou o quanto que as empresas do futuro precisam estar atentas às práticas ambientais, econômicas e de governança.

Serviço:

Para conhecer o BioSustentação e o manifesto público, acesse o site: https://www.cenibra.com.br/sustentabilidade/biosustentacao/