O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrenta uma deterioração significativa na avaliação do mercado financeiro, com índice de reprovação saltando de 64% para 90% entre março e dezembro de 2024, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (4).

O levantamento, realizado entre 29 de novembro e 3 de dezembro, consultou 105 profissionais do mercado financeiro, incluindo gestores, economistas, analistas e operadores de fundos de investimento em São Paulo e Rio de Janeiro. Os números revelam um retorno aos níveis de rejeição observados no início do mandato.

A pesquisa capturou a reação negativa do mercado ao recente pacote de ajuste fiscal do governo. A avaliação regular do desempenho presidencial despencou de 30% para 7%, enquanto a aprovação recuou de 6% para apenas 3%. O cenário demonstra um distanciamento crescente entre as expectativas do setor financeiro e as políticas governamentais.

Em relação ao futuro político, 70% dos entrevistados acreditam que Lula tentará a reeleição em 2026, embora 66% não o considerem favorito. Na ausência de Jair Bolsonaro, declarado inelegível, 78% dos profissionais do mercado apontam o governador Tarcísio de Freitas como potencial candidato da direita.

A pesquisa também revelou preocupações com a sustentabilidade do arcabouço fiscal, com 37% dos entrevistados indicando que o modelo se mantém apenas até 2025. No quesito confiança, o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destaca-se positivamente com 70% de aprovação, contrastando com os 97% que dizem confiar pouco ou nada no presidente Lula.

*Com informações InfoMoney