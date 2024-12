Por Alice Costa (*)

Nos últimos dias, vimos o dólar ultrapassar a barreira histórica de R$ 6, um marco que não apenas reflete a complexidade do cenário econômico global, mas também impacta diretamente o cotidiano de todos nós, brasileiros. A alta do dólar não é um evento isolado ou simples de explicar, ela resulta de uma combinação de fatores externos e internos, que juntos criam um contexto desafiador para a economia nacional.

Do lado externo, o fortalecimento global do dólar é impulsionado por políticas monetárias mais rígidas nos Estados Unidos, com taxas de juros elevadas que atraem investidores para ativos americanos, reduzindo o apetite por moedas de mercados emergentes como o real. Internamente, o recente pacote fiscal brasileiro trouxe incertezas. Apesar de conter medidas voltadas para estabilizar as contas públicas, como cortes de gastos e ajustes no Imposto de Renda, o mercado financeiro reagiu com desconfiança quanto à capacidade do governo de implementar essas mudanças efetivamente​

A desvalorização do real tem consequências diretas: produtos importados, como eletrônicos, medicamentos e roupas, ficam mais caros, já que seus preços são atrelados à moeda americana. O mesmo acontece com os insumos agrícolas, o que eleva o custo de alimentos. O aumento nos preços dos combustíveis também impacta o transporte e, consequentemente, o preço final de diversos produtos consumidos no dia a dia.

Além disso, a alta do dólar complica os planos de quem sonha estudar ou viajar para o exterior. Passagens aéreas, hospedagem e custos de vida ficam significativamente mais altos, exigindo ajustes financeiros para quem depende dessas despesas.

Por outro lado, setores exportadores, como o agronegócio, podem se beneficiar da alta do dólar, já que recebem em moeda americana e veem suas receitas aumentarem quando convertidas para reais. No entanto, esse benefício pontual não compensa os impactos generalizados na economia doméstica.

Diante desse cenário, o que podemos fazer? Planejamento financeiro é essencial. Evitar dívidas em dólar, buscar alternativas nacionais para produtos importados e considerar investimentos atrelados ao câmbio são estratégias que ajudam a minimizar os efeitos negativos.

O dólar acima de R$ 6 nos lembra da importância de políticas públicas consistentes e de uma economia mais resiliente. Para o consumidor, o momento exige atenção, cautela e criatividade para lidar com os desafios.

(*) Alice Costa, CFP®, é engenheira com 10 anos de experiência em planejamento de projetos. Em 2018, migrou para o mercado financeiro como assessora de investimentos. Certificada como CFP® desde 2021, atua como planejadora financeira independente, ajudando indivíduos e pequenos negócios a atingir suas metas financeiras