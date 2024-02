A Bienal das Artes do Vale do Rio Doce, em exibição na Galeria Monhangara, no Teatro Itatiaia, em Governador Valadares, fica em cartaz até o dia 31 de março. A mostra reúne 55 obras nas categorias pintura, desenho, gravura, arte digital, fotografia, escultura, objeto tridimensional, artesanato e suas vertentes.

A exposição foi aberta na última semana com a premiação dos artistas vencedores da 4ª Bienal, realizada com o propósito de identificar, promover, incentivar e divulgar a produção artística local.

Mércia Ferreira está entre os artistas premiados da Bienal. Com a obra Eu me chamo Inocência, ela conquistou o primeiro lugar na categoria Pintura, Desenho, Gravura, Arte Digital e Arte Urbana e o prêmio de aquisição no valor de R$ 3 mil concedido pela WR, apoiadora da exposição.

“Apoiar uma bienal de artes é investir no enriquecimento da nossa cultura e no estímulo à criatividade. É mais do que patrocinar exposições; é promover um diálogo entre diferentes visões de mundo, inspirando a inovação e conectando comunidades. Ao contribuir para uma bienal, estamos construindo um legado cultural que transcende fronteiras, promovendo a diversidade e fortalecendo o poder transformador da arte em nossas vidas”, diz Wallace Barreto, sócio-proprietário da WR Construtora, uma das patrocinadoras da exposição.

“É uma honra participar da Bienal Vale do Rio Doce e ter esse reconhecimento quando acabo de lançar o meu livro Na Pele de um Tecido. É emocionante, o meu coração está muito grato com a homenagem, mas esse prêmio é para todos nós artistas”, comentou a artista premiada, Mércia Ferreira.

Clores Lages, idealizadora e curadora da Bienal, disse que a arte tem o poder de mover a vida. “A nossa verdadeira vida flui nas profundezas do nosso coração. Ela é que nos dá forças para fazer ou participar de grandes realizações. Por isso, a arte para mim sempre foi muito importante”.

A Bienal das Artes do Vale do Rio Doce, que desde 2018 integra a programação cultural do aniversário da cidade, é uma realização da Nossa Clínica, em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SMCELT), e patrocínio da WR Construtora, Ana Paula Estética e Sociedade Recreativa Filadélfia.