As baixas temperaturas dessa terça-feira (6) trouxeram alívio para a região central do Chile, onde os bombeiros tentavam extinguir os restos de incêndios florestais que mataram pelo menos 131 pessoas nos últimos dias, enquanto as famílias vasculhavam os escombros em busca de parentes desaparecidos.

Apenas 35 vítimas foram identificadas e centenas continuam desaparecidas por causa dos incêndios, que começaram no final da semana passada e depois se espalharam por grandes áreas da região central do Chile.

Em Valparaíso, uma cidade costeira próxima às áreas mais atingidas pelos incêndios, o escritório do legista estava repleto de tendas e uma equipe de apoio para fornecer apoio psicológico e testes de DNA para as pessoas que procuravam seus familiares.

Mas como muitos dos corpos recuperados foram gravemente queimados e com centenas de amostras de DNA para processar, o processo de identificação está demorando mais do que muitas famílias esperavam.

