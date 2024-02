Os espaços do Instituto Usiminas terão funcionamento diferenciado nos próximos dias, em função do feriado de Carnaval e outras atividades. O Centro de Memória Usiminas fica fechado entre os dias 7 a 16/02 e 21 a 23/02. Nessas datas, o espaço receberá alunos de escolas públicas do Vale do Aço para o desenvolvimento do projeto: Instituto Usiminas na Escola.

O Centro Cultural Usiminas, incluindo a bilheteria, estará fechado de 10 a 14 de fevereiro (sábado a Quarta-Feira de Cinzas), retornando normalmente no dia 15. Nesse período, o público poderá garantir ingressos para os próximos espetáculos pelo site sympla.com/institutousiminas.

CONFIRA:

Centro Cultural Usiminas

Foyer, Galeria Hideo Kobayashi e Teatro

– Fechado de 10 a 14/02.

– Reabertura dia 15/02, em horário normal (terça a sábado, das 12h às 20h).

Bilheteria

– Fechada de 10 a 14/02.

– Reabertura dia 15 de fevereiro, em horário normal (quarta a sábado, das 12h às 20h. Domingo a terça, e feriados, 2 horas antes dos eventos).

Vendas online no sympla.com.br/institutousiminas.

Biblioteca Central de Ideias

– Fechada de 10 a 14/02.

– Reabertura dia 15/02, em horário normal (terça a sábado, das 12h às 20h).

Consulte o acervo online: usiminas.phl.bib.br.

Centro de Memória Usiminas

– Fechado de 7 a 16/02 e 21 a 23/02.

– Dia 17/02 e a partir de 24/02, em horário normal (quarta a sábado, das 10h às 18h).