A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), entidade beneficente de assistência social, recebe, neste mês, 130 novos estagiários, entre eles estudantes do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Ipatinga (Afya), do curso técnico em Enfermagem do Senac e Colégio São Francisco Xavier e curso de Enfermagem da Unileste, para atuação e vivência da prática da medicina e enfermagem na Instituição. Eles se juntam aos alunos do curso médico do Centro Universitário Vértice – Univértix – que também iniciaram as atividades em janeiro de 2024 no Hospital Márcio Cunha e no Hospital Municipal Carlos Chagas.

O programa de estágio da Fundação tem como objetivo formar, acompanhar e dar oportunidade de os profissionais vivenciarem as rotinas e entrarem no mercado de trabalho. O coordenador de Ensino e Pesquisa da Fundação São Francisco Xavier, Milton Henriques Guimaraes Junior, ressalta, a importância dos estudantes para a instituição. “O estágio é fundamental para a formação profissional, pois é a fase em que colocam em prática o que foi aprendido durante o curso, além de ter contato com a rotina da profissão. Para a Fundação, os estágios acadêmicos são importantes para o estímulo à educação continuada, à discussão clínica e ao aprimoramento dos profissionais que participam da formação dos estagiários”.

Em 2023, a FSFX forneceu campo de prática para um total de 703 alunos, dos cursos de medicina, técnico de instrumentação cirúrgica, técnico de enfermagem e técnico em análises clínicas. Esse resultado demonstra um importante papel da instituição na formação dos profissionais de saúde nas regiões onde atua, além entregar à sociedade profissionais que foram treinados em um ambiente que reúne estrutura física adequada e uma preocupação constante com a qualidade dos serviços de saúde prestados à população.

“Com a experiência do estágio, a minha expectativa é agregar conhecimento e principalmente habilidades práticas. Quero muito aprender por meio da ambientação, com os profissionais médicos e com a equipe de enfermagem”, destaca Gabrielly Carolliny de Souza Alvarenga, aluna do 9º período de medicina da faculdade Afya.