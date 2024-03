A agenda cultural da Fundação Aperam Acesita de 2024 começa com o lançamento da exposição Essas Mulheres, na sexta-feira (8), celebrando o Dia Internacional da Mulher. A mostra coletiva reunirá obras de artistas do Vale do Aço que retratam o universo feminino. A exposição segue até 30 de abril, com visitação gratuita.

Na manhã do sábado (9), das 9h às 13h, o Projeto Social Cais promove a ação gratuita Barbeiro Social na Rua, oferecendo corte de cabelo e barba feito pelos alunos do curso oferecido pelo Cais. O evento é gratuito e será um dia de lazer com recreação, pipoca, algodão doce e apresentações culturais. O projeto qualifica adolescentes para o mercado de trabalho, conta com recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) de Coronel Fabriciano por meio do patrocínio da Aperam e parceria Fundação Aperam Acesita.

NO PALCO DA FUNDAÇÃO

A temporada de shows no Teatro da Fundação Aperam Acesita será aberta no sábado (9), às 20h, com a apresentação musical Mania de Maria, da cantora Amanda do Carmo. O show leva para o palco toda a leveza e profundidade do feminino na música brasileira, composições feitas por mulheres ou para mulheres. Amanda interpreta clássicos da MPB e convida outras mulheres artistas para dividirem o palco com músicas e boas conversas. Classificação: Livre. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$25 – no dia/inteira: R$50.

Paulinho Pedra Azul comemora seus 40 anos de carreira e 70 de idade com show no Teatro da Fundação Aperam Acesita, no dia 23 de março, 20h30. Com uma trajetória de sucesso, possui mais de 30 CDS lançados, 17 livros de poesias publicados, peças de teatro infantil e obras de artes plásticas. Recentemente, ouvimos uma das mais belas canções “Jardim da Fantasia”, na novela das nove da noite, dos personagens José Inocêncio e Maria Santa. Classificação: livre. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 50 – no dia/inteira: R$ 100.

TEATRO

No domingo (10), às 17h e 18h30*, o teatro infantil Nina e Ariela em: brincadeira de prima primeira, com o Dama Espaço Cultural, vai abordar as relações familiares e o com histórias que passam de vó, pra mãe, para e filhos e primos. As personagens aprendem que algumas brincadeiras também fazem parte da família e que essas brincadeiras antigas são bem mais divertidas que as telas. Classificação: Livre. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 25 – no dia/inteira: R$ 50.

As Santinhas do Pau Oco estão na programação de março, com o show Santinhas Pocket Show. O espetáculo será no sábado (16), às 19h* e 20h30, e promete arrancar boas gargalhadas da plateia com a alegria e irreverência das freirinhas do convento mais divertido. Classificação: 10 anos. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 25 – no dia/inteira: R$ 50.

No domingo (17), às 17h, o grupo de teatro jovem Ipê apresenta o espetáculo Quando florescem os Ipês. Na peça, os adolescentes descobrem as delícias e as dores do desafio de crescer. Entre alegrias, medos e explosões hormonais, há uma nova vida pronta para florescer mesmo que a primavera ainda não tenha chegado. Classificação: Livre. Ingressos populares: R$ 5.

VISITAS AO MUSEU

As aventuras com a descobridora Bone estão de volta. Nas quintas-feiras (14 e 21), às 9h e 14h, serão as sessões da Visita teatralizada/brincante: caça ao tesouro no Museu Aperam South America. A personagem vai encontrar pistas enquanto descobre a história do museu, juntamente com os visitantes que ela convoca para serem os “desbravadores” dessa empreitada. Gratuito. Visitas devem ser agendadas pelo telefone (31) 3849-7744.

CINEMA

O Cine Cultura traz duas sessões na programação de março. Na quarta-feira (20/3), às 15h, a Edição Especial 60+ apresenta o filme sobre a história do garoto Auggie Pullman, que nasceu com uma deformidade facial e precisou passar por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 anos, ele finalmente começa a frequentar uma escola regular. No quinto ano, ele precisa se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade. Classificação: 10 anos. Ingressos: gratuitos.

As crianças vão poder curtir o Cine Cultura no domingo (24), às 17h, assistindo ao filme sobre a cidade onde os habitantes de fogo, água, terra e ar convivem. Uma jovem mulher flamejante e um rapaz que vive seguindo o fluxo descobrem algo surpreendente, porém elementar: o quanto eles têm em comum. Classificação: livre. Ingressos: gratuitos.