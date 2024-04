Os artistas do Vale do Aço interessados em mostrar o seu talento e música autoral no palco do 4º Festival Gospel terão um prazo extra para se inscrever. A Prefeitura de Coronel Fabriciano, organizadora do maior evento cristão do Leste de Minas, vai estender as inscrições até a próxima segunda-feira, 22/04.

Podem participar artistas solos, dupla ou bandas que sejam membros de igreja cristã de qualquer do Vale do Aço e, agora, do Brasil. A melhor música será premiada com R$ 20 mil, já o segundo colocado, será o premiado com R$ 10 mil e o terceiro, de R$ 5 mil. Os artistas e bandas interessadas em participar e concorrer como melhor música autoral e inédita

Para participar, o primeiro passo é baixar o regulamento e formulários disponíveis no site da Prefeitura de Coronel Fabriciano. A inscrição é gratuita, feita exclusivamente on-line e integralmente de responsabilidade do artista/banda participante. A música precisa ser inédita (não ter sido comercializada); original e de conteúdo gospel, ou seja, ressaltar a fé cristã.

SELEÇÃO

Dos artistas/bandas inscritas, serão selecionadas e classificadas 20. A seleção será feita por uma equipe de jurados ligados à música e com conhecimento técnico para avaliar os diversos quesitos exigidos pelo regulamento do Festival: melodia, letra, interpretação, arranjo e ritmo.

As 20 bandas selecionadas subirão ao palco no primeiro e segundo dias, 16 e 17 de maio, no 4º Festival Gospel, para apresentar a sua música que será avaliada pelos jurados. Todas as classificadas serão premiadas com certificado; as três melhores colocadas serão conhecidas no sábado, 18 de maio, no encerramento do Festival e abrirão o show do Anderson Freire.

Assim como nas edições anteriores, o evento tem entrada franca e contará com uma mega estrutura física e de segurança para receber um público estimado em 20 mil pessoas nos dois dias.

PROGRAMAÇÃO

4º Festival Gospel

16 a 18 de maio | Praça da Estação

– Quinta-feira (16), a partir das 18h

Apresentação das bandas selecionadas para o Festival Gospel

Show com Tangela Vieira

– Sexta-feira (17), a partir das 18h

Apresentação das bandas selecionadas para o Festival Gospel

Show com Sarah Beatriz

– Sábado (18), a partir das 18h

Resultado do 4º Festival Gospel e premiação das 1º, 2º e 3º melhores bandas/ músicas

Show com Anderson Freire

INSCRIÇÕES 4º FESTIVAL GOSPEL

www.fabriciano.mg.gov.br

Dúvidas: festivalgospel.fabriciano@gmail.com