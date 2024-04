Os atletas de Ipatinga brilharam no Meeting de Atletismo Paralímpico, realizado no último final de semana, em Belo Horizonte. Com 23 medalhas de ouro, sete de prata e duas medalhas de bronze, além de um 4º lugar, a equipe do Projeto Esporte Paralímpico Sete de Outubro manteve a hegemonia em 33 provas e agora aguarda a avaliação dos resultados para definição dos atletas que têm índices para representar Minas Gerais nas Paralimpíadas Escolares nacionais, marcadas para novembro deste ano, em São Paulo. Trata-se do maior evento esportivo do mundo para jovens com deficiência em idade escolar.

A próxima seletiva, valendo vaga para as Paralimpíadas nacionais, será em julho deste ano, durante os Jogos Escolares de Minas Gerais Paralímpicos (JEMG), em local a ser definido.

Com apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o Meeting Estadual foi disputado no Centro de Treinamento Esportivo da Universidade Federal de Minas Gerais (CTE/UFMG), numa iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE).

A delegação ipatinguense contou com 12 atletas. No Meeting, eles foram divididos por categoria, conforme a classificação funcional e faixa etária, e competiram nas provas de corridas, saltos, arremessos e lançamentos.

DESTAQUES

O atleta Patrick Cauã Ferreira Cruz, da Escola Municipal Artur Bernardes, foi um dos destaques da competição, com três medalhas de ouro (1º no lançamento do dardo, 1º no lançamento do disco e 1º no arremesso do peso).

Representando a Escola Márcio Andrade Guerra, o ipatinguense Pietro Rithielly Pereira da Silva Cunha conquistou medalhas de ouro nas provas de lançamento do dardo, lançamento do disco e arremesso do peso. Aluna do Colégio Batista, Maria Luiza, não deixou por menos e também subiu ao pódio em três ocasiões para receber medalhas de ouro nas provas de salto em distância, 100 metros rasos e 200 metros rasos.

Também se destacaram os atletas Miguel Benaia Júlio Morais (Escola Municipal Artur Bernardes): 1º lugar nos 100 metros rasos, 1º lugar no salto em distância e 2° no lançamento da pelota; Isaque Oliveira dos Santos (Escola Municipal Artur Bernardes): 1º lugar no arremesso do peso e 1º lugar no lançamento da pelota; Ketleen Madeira Viega (Escola Municipal Artur Bernardes): 1° lugar no arremesso do peso, 1º lugar nos 400 metros rasos e 2º lugar no salto em distância; Joaquim Silva Alves (Escola Municipal Zelia Duarte): 1° lugar nos 60 metros rasos, 3º lugar nos 100 metros rasos e 1º lugar no lançamento da pelota; Isaque Emanuel Alves de Oliveira Xavier (Escola Municipal Conceição Pena Rocha): 4º lugar nos 100 metros rasos, 2º lugar nos 60 metros rasos e 3º lugar no lançamento da pelota; Marjorie Santos Caetano Silva (Escola Vilma de Farias): 1º lugar no arremesso do peso e 1º lugar no lançamento da pelota; Saymon Victor de Souza (Escola Municipal Conceição Pena Rocha): 1º lugar no lançamento do dardo, 1º lugar no lançamento do disco e 2º lugar no arremesso do peso; João Luiz Andrade Santos (Projeto Esporte Paralímpico – Colégio Sesi): 1º lugar no arremesso do peso, 1º lugar nos 200 metros rasos e 2º lugar nos 400 metros rasos, e Carlos Eduardo (Projeto Esporte Paralímpico – Colégio Sesi): 2º lugar no arremesso do peso e 2º lugar no lançamento da pelota.

A equipe técnica da seleção de Ipatinga é composta pelos professores Marcelo Ribeiro, Patrícia Gomes da Costa, Simone Martinho Soares Souza, Rosane Maria da Silva, Taysmara Costa Silva Franco, Gustavo Felipe Silvério e Silva. Patrícia Gomes da Costa, coordenadora pedagógica do Polo de Educação Integral Sete de Outubro, chefiou a delegação.

INCENTIVO

“Com o objetivo de estimular a prática do paradesporto no município e incentivar a revelação de novos talentos, o Projeto Esporte Paralímpico de Ipatinga funciona com grande sucesso no Polo de Educação Integral Sete de Outubro, no bairro Veneza. As performances dos nossos atletas falam por si. As atividades são diárias, em diversas modalidades, e isto é resultado da prioridade que temos dado às políticas de inclusão na nossa cidade”, ressalta o prefeito Gustavo Nunes.

O projeto é mantido pela Prefeitura de Ipatinga por meio das secretarias municipais de Educação e de Cultura, Esporte e Lazer. A captação de recursos é feita através de convênio com a Liga Ipatinguense de Esportes Especializados (Liespe) e também via Lei de Incentivo ao Esporte.