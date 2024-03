A Biblioteca Municipal Zumbi dos Palmares, no centro de Ipatinga, foi ocupada nesta quinta-feira (14) pela 6ª edição da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas, temporada 2024. Um número significativo de pessoas teve a oportunidade de participar de uma oficina de xadrez ministrada pelos mestres nacionais Thiago Guerino e Fabiano Duarte. O evento foi realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel) e teve grande adesão do público.

De acordo com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer do Município, Carlão Oliveira, a Noite dos Museus e Bibliotecas é uma ótima oportunidade para movimentar esses espaços. “Estamos trabalhando para que o público possa estar mais próximo desses equipamentos públicos. Por isso o evento acontece à noite, dando oportunidade para que as pessoas que trabalham durante o dia possam usufruir e conhecer com mais profundidade nossa biblioteca, que possui um acervo de mais de 35 mil livros”, pontuou.

A Noite Mineira de Museus e Bibliotecas é uma iniciativa do Governo de Minas Gerais. É realizada pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult/MG), por meio da Superintendência de Bibliotecas, Museus e Economia da Criatividade (SBMEC), com apoio da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB) e da Diretoria de Museus (Dimus). A proposta, executada desde 2022, é estender por um dia, até às 22h, o horário de funcionamento dos equipamentos culturais.