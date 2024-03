O Festival da Criança apresenta uma programação especial neste mês, com espetáculos teatrais infantis e contação de histórias gratuitos para todos os públicos. As atrações, que são marcadas por referências da cultura mineira, serão entre os dias 24 e 28/03 (domingo a quinta-feira), no Teatro do Centro Cultural Usiminas e no Teatro Zélia Olguin.

O Festival da Criança é viabilizado com o patrocínio Usiminas via Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, apoio do Instituto Usiminas e realização de Marilda Lyra. Tem a produção executiva de Claudinei de Souza e Cirlene Martins, assistente de produção Rafaela Martins e Luana Lyra, registro fotográfico de Gustavo Lyra, designer gráfico de Enyály Poletti e assessoria de Imprensa de Silvania Pereira.

As famílias vão poder se divertir na abertura do Festival da Criança com o espetáculo João e Maria – A Opereja, da Cyntilante Produções (BH). A peça será no dia 24 (domingo), às 16h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. A história clássica dos irmãos que se perdem na floresta ganha uma releitura mineira, com acento sertanejo e inspiração na ópera “Hansel und Gretel”, do compositor alemão Engelbert Humperdinck. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada e ingresso solidário, mediante doação de 1kg de alimento não perecível).

ESCOLAS E GRUPOS

A programação para as escolas e grupos começa com o espetáculo Charanga Circo Fool, do Circo Fool (Ipatinga), nos dias 25 (segunda), às 14h30, e 26 (terça), às 9h e às 14h30, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. O espetáculo é embalado por cantigas de roda, cirandas, sambas, marchinhas de carnaval, malabarismo, equilibrismo e memoráveis cenas da palhaçaria brasileira. No elenco estão Luis Yuner, José Rodrigues, Júnio Endrik, Douglas Netto e Wemerson Geléia.

Para os fãs da obra de Ziraldo, o Festival traz o espetáculo Prof. Maluquinha!, do Casa Laboratório (Ipatinga), nos dias 27 (quarta-feira), às 14h30, e 28 (quinta), às 9h e às 14h30, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. A peça presta uma poética homenagem aos professores e professoras do Brasil e propõe para a plateia um jogo de palavras, numa brincadeira sonora do universo de um dos maiores artistas do país.

A programação vai para o Teatro Zélia Olguin com a contação de histórias João Mata Sete, com Flora Manga (Coronel Fabriciano), no dia 27 (quarta), às 9h e 14h30. Versão inédita de um conto que narra a história de um pequeno alfaiate que, na tentativa de proteger sua geleia de goiaba, mata sete moscas com um único golpe.

Nossa Brincadeira de Boi, do Grupo Farroupilha (Ipatinga) encerra o Festival da Criança, no dia 28 (quinta), às 9h e 14h30, no Teatro Zélia Olguin. Inspirada no universo das brincadeiras do Auto do Bumba Meu Boi, a peça reúne causos, aventuras e músicas do cancioneiro popular, que fazem parte dos folguedos de Norte a Sul do Brasil.

Os espetáculos para escolas e grupos têm entrada gratuita com agendamento prévio pelo WhatsApp (31) 99718-2239.