Em comemoração ao dia das mães no próximo mês de maio, a Orquestra de Câmara do Vale do Aço (OCVA) traz novamente um concerto dedicado em homenagem às mulheres na música brasileira com o Especial Elis Regina. O concerto será realizado no dia 8 de maio (quarta-feira), às 20h30 no Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga.

Considerada por inúmeros críticos como a maior cantora brasileira de todos os tempos, Elis Regina deixou ao longo de sua carreira, 25 discos de estúdio e ao vivo. Uma verdadeira preciosidade para a história da música no Brasil.

A orquestra, regida por Vinícius Saturnino Chaves apresentará no repertório canções de grandes compositores que foram interpretadas por Elis Regina como Águas de Março, Madalena, Como nossos pais, Se eu quiser falar com Deus, Romaria, Andança, Fascinação, Maria Maria, Velha roupa colorida e outras, construindo nessa data de concerto uma noite memorável aos ouvintes.

A Orquestra de Câmara do Vale Aço completa 25 anos de atuação na região do Vale do Aço, tendo o patrocínio da Usiminas e da Consul através do Governo de Minas Gerais pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Conta ainda com o apoio da Prefeitura de Timóteo através da Secretaria de Educação e Cultura, Esporte e Lazer.

Serviço:

Orquestra de Câmara do Vale do Aço

Data: 08/05

Hora: 20h30

Duração: 1h

Classificação: Livre

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas – Shopping Vale do Aço

Ingressos: Inteira R$ 10,00 / Meia-entrada R$ 5,00

(na bilheteria do teatro ou no site www.sympla.com.br. Bilheteria: 31 3822-3031).