A Prefeitura de Coronel Fabriciano trabalha para reforçar e ampliar a rede de atendimento. Em breve, serão mais três novas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) à disposição da população para resolver problemas de saúde mais perto de casa.

A Unidade Básica de Saúde é porta de entrada do SUS para o cidadão tratar a saúde, da infância à terceira idade.

As novas unidades estão em fase avançada de obras nos bairros Silvio Pereira 2, Manoel Maia e Universitário. No total, são investidos aproximadamente R$ 4,4 milhões em recursos próprios do município. Quando entrarem em funcionamento, a rede municipal de Saúde passará das atuais 15 Unidades Básicas de Saúde em funcionamento para 18 – ampliação de 20% em sua estrutura física.

As três novas UBS’s em construção são do Tipo I, mas com projeto próprio do município, desenvolvido pela Secretaria de Governança de Planejamento, Meio Ambiente e Habitação, portanto, adaptado às necessidades e realidades do município; mas em conformidade com as normativas técnicas vigentes, dentre elas a Anvisa. Cada uma das UBS terá cerca de 272 m² de área construída.

No bairro Silvio Pereira 2, funcionará na Rua 19 (próximo à Associação de Moradores). Já no Manoel Maia, a Unidade Básica de Saúde, será construída na Rua Netuno e a do Universitário, na Rua Xingú (ao lado CMEI, recém inaugurado pelo município).

EQUIPAMENTOS GARANTIDOS

Em visita às obras, juntamente com o secretário de Saúde, o vice-prefeito, Sadi Lucca, afirmou que a administração já tem assegurado o recurso necessário para equipar as unidades.

“Cada posto de saúde receberá um aporte de R$ 1 milhão em equipamentos e mobiliários para funcionar e prestar todos os serviços da atenção básica ao nosso cidadão. Dentre eles, vacinas, atendimento médico e de enfermagem, curativos, farmácia e outros. Ou seja, será uma unidade completa”, explica.

UBS SILVIO PEREIRA 2 80% PRONTA

Das três UBS’s, a primeira prevista para ser entregue é a do Silvio Pereira 2. O posto de saúde, como popularmente é conhecido, já está em fase de acabamento. “Cerca de 80% da obra está pronta. Agora está em fase de instalação das redes de gases medicinais, por exemplo, para fazer nebulização; lógica de computadores e ar condicionados”, explica o secretário de Saúde, Ricardo Cacau.

Cada unidade também terá o seu diferencial, conforme área e demanda local. No Silvio Pereira 2, por exemplo, será instalada uma praça com a Academia da Saúde. A UBS do Silvio Pereira 2 irá atender, além da comunidade do bairro, famílias do Santa Rita, São Vicente, e Residencial Buritis, e será estratégica para “desafogar” a do Santa Cruz – uma das unidades com o número de famílias referenciadas.

96% DA POPULAÇÃO COBERTA PELA ATENÇÃO BÁSICA

As Unidades Básicas de Saúde serão estruturadas para resolver até 80% dos problemas de saúde da comunidade onde estão instaladas, com oferta de consultas médicas e de enfermagem, vacinas, curativos, farmácia e medicação. Também desenvolvem ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde visando mais qualidade de vida das pessoas dentro de seu raio de atuação.

Ao colocar as três novas UBS’s em funcionamento, a rede municipal de Saúde de Coronel Fabriciano passa a garantir a cobertura de 96% da população com serviços e atendimentos da Atenção Básica em Saúde pelo SUS. “Mais do que os indicadores, ao abrir novas unidades de saúde, buscamos melhorar a qualidade assistencial e humanizar o serviço de saúde prestado à população”, explica o secretário Ricardo Cacau.