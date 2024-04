As comemorações do Aniversário de 60 anos de Ipatinga, iniciadas ainda no mês de março, com o Pescando no Parque, continuam. Um dos momentos mais aguardados pelos cidadãos ipatingueses chegou. As noites de apresentações musicais, que vão alegrar ainda mais o festejo, começam hoje (26).

A sequência de shows será a partir de 19h, com uma noite dedicada ao gospel, apresentando Tribo do Reino, Davi Baterista e a presença nacional da compositora e cantora fluminense Maria Marçal, de 14 anos. A jovem tem grandes sucessos nacionais, como as canções “Deixa” e “Deserto”.

“Não poderíamos começar de uma forma melhor as noites de apresentações musicais em nossa cidade. Nesta sexta-feira, vamos poder juntos cantar em agradecimento a Deus por mais um aniversário da nossa cidade. Estamos esperando muitas famílias para esta bela festa. Tenho certeza de que será uma noite muitíssimo especial!”, comentou o chefe do Executivo.

DOIS GRANDES PALCOS

Quase 10 toneladas de equipamentos foram usados na montagem de dois palcos medindo aproximadamente 143 m2 cada um. Eles foram erguidos lado a lado para receberem os artistas nacionais e regionais confirmados na programação.

O palco principal tem aproximadamente 200 metros quadrados de painéis de LED. Além disso, mais de 300 seguranças, 300 brigadistas, 120 auxiliares de limpeza, além de todos os integrantes da Guarda Civil Municipal estarão escalados para garantir que tudo transcorra com segurança e fluidez durante os dias de festa.