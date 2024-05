As comemorações em homenagem aos 60 anos de emancipação de Timóteo – 29 de abril, data oficial de fundação da cidade, vão ficar registrada na história pela variedade de shows que se tornaram inesquecíveis durante os três dias de eventos. Conforme destacou o prefeito Douglas Willkys, a programação do aniversário foi feita para “atender a todos os gostos de forma a proporcionar alegria numa data tão especial”.

Endossando as palavras do prefeito, o Professor Vespa, que é vice-prefeito e secretário municipal de Educação aproveitou para agradecer a presença de todos que compareceram à Praça 29 de Abril para compartilhar os festejos pensados especialmente para reunir as famílias.

O dia do aniversário começou com uma missa solene logo cedo, pela manhã, celebrada na Igreja Matriz de São Sebastião, no Centro Sul, com a presença do prefeito e do vice-prefeito.

GOVERNADOR ROMEU ZEMA

Nessa segunda-feira (29) a cidade recebeu inúmeras manifestações de carinho como a do governador do Estado de Minas Gerais Romeu Zema: “Parabéns Timóteo pelos 60 anosde desenvolvimento e crescimento e realizações. Recebam o meu reconhecimento por essa cidade que é exemplo para Minas Gerais. Aproveito para mandar um abraço para o prefeito Douglas e sua equipe pelo excelente trabalho realizado”.

Quem também enviou as suas felicitações foi o vice-governador Professor Mateus Simões. “O meu abraço e reconhecimento neste 29 de abril por tudo que a cidade conquistou. Temos muito orgulho em saber que a cidade evoluiu, é uma cidade industrial e polo mundial na produção de aço inox. Um abraço especial ao prefeito Douglas, um amigo de todas as horas que tem trabalhado com afinco para o desenvolvimento da cidade. Cidade que está cada vez mais bonita e transformando a região por meio de bons exemplos”, citou.

FERNANDINHO

No sábado (27), a atração principal foi o cantor gospel Fernando Jerônimo dos Santos Júnior, conhecido popularmente como Fernandinho. Conforme a organização, cerca de 12 mil pessoas marcaram presença na praça.

Fernandinho falou sobre a sua alegria de estar novamente em Timóteo. “Deus vai fazer grandes coisas para esta cidade. Parabéns Timóteo, que Deus abençoe a cada família dessa cidade maravilhosa”, disse o cantor. Foi uma noite muito especial com um espetáculo movido a muita fé e devoção que levou o público a cantar e vibrar junto com Fernandinho que brindou os presentes com grandes clássicos musicais da sua autoria como “Galileu, Faz chover, Uma nova história, Todas as coisas, Grandes coisas, Único e Moisés”.

PADRE FÁBIO DE MELO

Na noite de domingo (28) a população de Timóteo foi brindada com o show do Padre Fábio de Melo. Um público superior a doze mil pessoas acompanhou as apresentações musicais na Praça 29 de Abril. O show transmitiu mensagens de fé, amor, esperança e amizade. O espetáculo reuniu clássicos e composições autorais que marcam a carreira de mais de 25 anos de sucesso como “Nas asas do Senhor, Deus cuida de mim, Tudo é do Pai”, entre outros.

“É sempre uma grande alegria encontrar o povo que está tão sedento por palavras de esperança e é muito bom poder oferecer isso por meio da música. Timóteo está de parabéns pelos 60 anos e por ser uma cidade tão acolhedora; que está fazendo uma festa tão bonita”, disse O padre Fábio de Melo.

O padre teve projeção nacional pelo destaque como músico, pelo senso de humor e por ser um comunicador envolvente. Durante o show o ponto alto foi a interação com o público. O padre, que cantou pela primeira vez no Vale do Aço, chegou a convidar uma fã, dona Margarida, para dançar uma das suas músicas levando público ao delírio.

ELBA RAMALHO

A programação artística do último dia das comemorações começou com a dupla Bráulio e Ricardo, um esquenta para o show da cantora Elba Ramalho que trouxe a Timóteo um repertório recheado de sucessos. Na maior parte do tempo, o público acompanhou as músicas de forma entusiasmada, cantando e batendo palmas na cadência marcada. Ao término de cada canção, os aplausos carregavam um misto de euforia e admiração.

Elba contou um pouco sobre o segredo de se manter na ativa. “É um trabalho duro, muita concentração e no final a música e esse público maravilhoso puxam a gente”, resumiu a cantora que aproveitou para desejar os parabéns a Timóteo de forma especial: “A cidade ainda é muito jovem e tem uma longa vida pela frente”.