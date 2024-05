A Prefeitura de Ipatinga anunciou que, durante as festividades dos 60 anos do município, cerca de 200 mil pessoas passaram pelo Parque Ipanema durante quatro dias de eventos, quando aproximadamente 30 atrações nacionais e regionais subiram aos palcos para alegrar o público. De acordo com informações, a estimativa é que cerca de nove milhões de reais foram injetados na economia local, além da geração temporária de empregos. Mais de 1.000 pessoas trabalharam nos eventos.

Na noite desta segunda-feira, 29 de abril, o espaço de eventos montado no estacionamento do estádio Ipatingão para celebrar os 60 anos de emancipação de Ipatinga experimentou recorde de público e quase 40 mil pessoas acompanharam a super apresentação dos sertanejos César Menotti & Fabiano, entre outras atrações (Gabi Martins, Evellin e Mateus Alvino), com direito inclusive ao “parabéns pra você” homenageando a cidade-polo do Vale do Aço.

A avaliação geral é de que a programação entra para a história como a maior festa de aniversário que o município já viu, marcada não só pelas atrações de alto nível, mas também por uma invejável estrutura de organização, segurança, limpeza e inclusão.

O sucesso das comemorações do aniversário já havia sido sinalizado com os eventos realizados nos três dias anteriores. Conforme dados oficiais, desde sexta-feira (26), quando subiu ao palco a cantora e compositora gospel Maria Marçal, milhares de pessoas passaram pelo ponto de convergência montado para os shows no Parque Ipanema.

Mesmo com um grande público presente, nenhum incidente grave ocorreu, mostra o balanço das forças de segurança que estiveram mobilizadas, entre elas a recém-criada Guarda Civil Municipal.

QUALIDADE

“Creio que acertamos nas escolhas dos músicos que se apresentaram na festa dos 60 anos, como também temos que destacar o trabalho dos nossos parceiros, como o deputado federal Eros Biondini e sua filha, a deputada estadual Chiara Biondini, o Sesc Minas, as lideranças dos movimentos gospel e católico, os vereadores de Ipatinga e nossa equipe. Foi um prazer recebê-los na nossa cidade e proporcionar shows de alta qualidade para a nossa população”, afirmou o prefeito Gustavo Nunes, agradecendo ainda o trabalho operacional das forças de segurança, como Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e agentes de trânsito.

“Estou orgulhoso por ter realizado uma festa deste porte, trazer todos estes shows com entrada franca. Foi uma conquista muito importante para os ipatinguenses e nossos visitantes. Desta forma firmamos o potencial que temos na realização e organização de eventos que visem proporcionar lazer, conhecimentos e cultura”, concluiu o chefe do Executivo.

ALEGRIA

Os 60 anos de Ipatinga foram marcados por uma explosão de alegria, muita tranquilidade e paz. Além de jovens e adultos de toda a região, centenas de crianças, cadeirantes e pessoas idosas, inclusive, estiveram presentes na festa, que já é considerada a melhor e mais organizada da história.

A noite de segunda-feira com o show de César Menotti & Fabiano foi memorável para o operador Joaquim de Souza. “Tive a oportunidade de levar minha família para ver um show de graça do melhor da música sertaneja. Fantástico! Não me lembro de ter visto algo tão grandioso como essa estrutura que foi montada no Parque Ipanema”, destacou o morador do bairro Jardim Panorama.

EMOÇÃO

Cesar Menotti & Fabiano retribuíram o carinho e atenção que receberam do público e da administração municipal, organizadora da Festa 60 Anos de Ipatinga. “Estamos satisfeitos com a receptividade, e emocionados de estar novamente em Ipatinga, terra onde a gente gosta muito de cantar e onde nós estivemos logo no início da nossa carreira. Estamos impressionados com a grandiosidade do evento e queremos parabenizar o trabalho dos organizadores”, disse Fabiano.

Os irmãos hoje radicados em Belo Horizonte, que há mais de duas décadas encantam os amantes da música sertaneja, relembraram os maiores sucessos da carreira e presentearam os fãs com uma experiência singular.

Conhecidos por suas letras que falam de amor, desilusão e histórias do cotidiano, eles abriram o espetáculo com o hit “Não Era Eu”, de autoria da dupla e que faz parte do álbum “Menottis Ao Vivo em BH”.

Na sequência, relembraram clássicos memoráveis e divertiram o público com canções conhecidas como “Nova Iorque”, “Leilão”, “Como um Anjo”, “Esperando na Janela”, entre outros sucessos. A releitura da dupla para músicas de outros artistas, como “O Astronauta de Mármore”, da banda de rock brasileira ‘Nenhum de Nós’, foi um verdadeiro espetáculo.