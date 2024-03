Segundo dados do Sebrae, o Brasil alcançou em 2022 uma marca inédita de mulheres à frente de um empreendimento. No 3º trimestre de 2022 haviam 10,3 milhões de mulheres donas de negócios no país, o maior contingente de empreendedoras da história. Isso significa que as mulheres representavam 34,4% do universo de donos de negócios no país.

Para celebrar esse marco; em homenagem ao Dia Internacional da Mulher – 8 de Março, o BDMG está disponibilizando, neste mês, condições ainda mais especiais para micro e pequenas empresas lideradas por mulheres por meio do Produto BDMG Pronampe Mulheres Empreendedoras.

De acordo com Luiz Sérgio Martins Júnior, Analista de Relações Empresariais da Fiemg Regional Vale do Aço, as empresas que tenham participação feminina no capital social igual ou superior a 50%, há pelo menos seis meses, contarão com juros de 4,9% a.a + Selic, tarifa reduzida, 12 meses para começar a pagar e prazo total de 48 meses.

“Essa é uma excelente oportunidade para esse público que tem empreendido tanto nos últimos anos, seja para comprar equipamentos, aumentar capital de giro, equilibrar o fluxo de caixa ou reorganizar dívidas. O financiamento é fácil e rápido”, explica.

Mais informações no Posto de atendimento que fica na Fiemg, em Ipatinga – Av. Pedro Linhares Gomes, 5431, Horto. Telefone: 31 3822-1414 ou lsjunior@fiemg.com.br