Valorizar a música instrumental, oferecer acesso gratuito ao aprendizado e o contato direto com um instrumento musical, incentivando a formação de novos artistas, estão entre os objetivos do Programa Mais Música, que está com inscrições abertas até 11 de março, em Coronel Fabriciano.

O programa oferece 50 vagas, para interessados a partir de 8 anos, para aulas gratuitas de instrumentos de sopro e percussão para formação de novos músicos. As aulas serão na Sede da Corporação Musical Nossa Senhora Auxiliadora, próximo ao novo viaduto. As inscrições podem ser feitas de forma presencial na Diretoria de Cultura da Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, na rua Duque de Caxias, número 7, Centro.

O MAIS MÚSICA

Programa de Incentivo à Música Instrumental tem o patrocínio cultural da Valemassa e Pedreira Um Valemix, ambas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com total apoio da Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, e é realizado pela Criativo Produções e pelo Ministério da Cultura do governo federal.

Para Bruno Minafra, gestor cultural do projeto, a proposta visa valorizar uma das principais manifestações culturais da cidade, a Banda. “Com o intuito de reestruturar e colocar a Banda ativa nas festividades e nos Encontros de Bandas, que ocorrem durante o ano, a formação dará condições de levar a bandeira da Corporação Musical Nossa Senhora Auxiliadora aos festejos, quando convidada”, disse.

Ao longo de 12 meses, serão oferecidas aulas gratuitas de introdução musical e aperfeiçoamento do ensino da música com professor qualificado, além de disponibilizar instrumentos de sopro e percussão e material didático. Os alunos poderão aprender teoria musical e também a prática de instrumentos assim como trabalhar a disciplina, o relacionamento social, a persistência e o raciocínio lógico.

Quem conduzirá as aulas será o maestro Rodrigo Andrade. Para ele “a música instrumental também faz parte da história da comunidade de Coronel Fabriciano e ainda se mantem viva. Essa oportunidade de aprendizado será muito rica, pois envolve muito mais que instrumentos e notas musicais. Os alunos aprenderão sobre patrimônio cultural, cidadania, respeito e socialização”.