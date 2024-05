Com o lema “Paz no Trânsito Começa por Você”, a campanha Maio Amarelo 2024 foi lançada visando sensibilizar a população sobre a vital importância da segurança viária. Originada em 2011, esta iniciativa conjunta da sociedade civil e órgãos públicos reconhece os acidentes de trânsito como uma das principais causas de morte global, comparáveis a doenças graves como as coronarianas e o câncer.

O tenente Johne Wisher, da 143ª Companhia do 14º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, em Ipatinga, enfatizou o papel crucial de cada indivíduo na construção de um trânsito mais seguro: “Se você parar para pensar, é você quem acelera, é você quem freia, é você que dá a seta, é você que desobedece às regras de trânsito. Você também é responsável. Todos nós somos responsáveis por promover a segurança no trânsito. Então, cabe a nós que façamos a nossa parte”.

Wisher ressaltou que, todos compartilham a responsabilidade de promover a paz no trânsito e a segurança dos demais usuários das vias. Durante o mês de maio, estão programadas diversas ações em colaboração com a sociedade civil e outros órgãos de segurança pública, incluindo programas educacionais e medidas de fiscalização repressiva: “Vamos retirar condutores irresponsáveis e veículos que não têm condições de trafegar do trânsito”.

O oficial convidou a população a participar ativamente das atividades de conscientização programadas para o mês e a acompanhar as redes sociais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que celebra 248 anos de dedicação à segurança pública: “Convido todos os cidadãos a se engajarem ativamente nas atividades de conscientização programadas para este mês e a acompanharem de perto as redes sociais para terem acesso as ações que serão promovidas. Juntos, podemos fazer a diferença e promover um trânsito mais seguro e pacífico”.