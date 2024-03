O advogado tributarista Vitor Bizarro, diretor da Câmara de Comércio de Minas Gerais (CCMG), fez rápida palestra nesta quarta-feira (13), na reunião semanal do Grupo Raízes, no Restaurante Master Gourmet, do San Diego Suítes de Ipatinga. Vitor expôs aos lideres empresariais e classistas a disponibilidade das linhas de crédito no Exterior para pequenas, médias e grandes empresas mineiras.

A reunião, coordenada pelo novo presidente do Grupo Raízes, Jorge Zacarias Drumond, contou com as presenças, entre outros, do secretário Municipal da Fazenda de Ipatinga, Mateus Shinzato, e do novo presidente da Fiemg – Regional Vale do Aço, João Batista Alves.

Na ocasião, o presidente do Movimento de Duplicação da BR-381 e membro do Grupo Raízes, Luciano Araújo, inteirou os companheiros sobre últimas informações sobre o projeto de duplicação da rodovia, entre Belo Horizonte e Governador Valadares.