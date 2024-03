*Por Gunter Sampaio Cota

Vem verão, vai verão e a gente já sabe que, depois do solzão da manhã, muitas vezes, o dia se encerra com aquela pancada de chuva de fim de tarde. Até aí tudo bem. O que continua nos surpreendendo mesmo é a intensidade com que esses eventos climáticos vêm ocorrendo, com uma força destrutiva cada vez maior, como o que aconteceu no início do mês, em Ipatinga. E é só quando nos deparamos com telhados de casas e empresas destruídos e árvores derrubadas sobre carros, que costumamos nos alertar para um chamado claro e urgente: a necessidade de proteger o patrimônio, antes que seja tarde demais.

E não adianta se assustar. É preciso imaginar que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Imagine a cena: você está no trabalho quando recebe a notícia de que uma árvore caiu sobre a sua empresa, destruindo parte da estrutura e interrompendo as operações. Daí, a pergunta inevitável: e agora, qual é o próximo passo?

“Todos nós estamos suscetíveis a esses efeitos das mudanças climáticas e fenômenos da natureza, sem a opção de escolher data, hora ou local para acontecer. Contudo, a decisão de nos protegermos melhor deles, essa sim, a gente consegue tomar, e com antecedência”, explica Gunter Sampaio, diretor da Afirmativa Seguros.

Isso faz todo o sentido. Em meio aos diversos encargos que sobrecarregam o brasileiro logo no início do ano – como matrículas de escolas, IPVA, IPTU… – não deve ser nada fácil ser obrigado a lidar também com os custos de danos e reparos inesperados em empresas, casas ou condomínios, provocados pelos estragos das chuvas. “Quando se tem um seguro, mesmo após a ocorrência de um sinistro, você consegue manter aquilo que é essencial, como a continuidade das operações da empresa, a segurança do lar ou a tranquilidade do condomínio, sem desfalcar suas finanças de maneira abrupta”, pontua Sampaio.

Com os seguros empresariais, residenciais e de condomínio da Afirmativa Seguros, por exemplo, além da proteção das estruturas físicas, o cliente também pode contar com assistência 24 horas e cobertura contra diversos tipos de danos.

Os seguros empresariais, por exemplo, oferecem proteção contra danos materiais, interrupção de negócios, responsabilidade civil e outras coberturas essenciais para manter a estabilidade e continuidade das operações em caso de imprevistos.

Já os seguros residenciais garantem proteção para a residência, seu conteúdo, contra roubo, incêndio, danos elétricos, entre outros eventos que possam ocorrer.

Para os condomínios, o seguro condominial é indispensável para proteger as áreas comuns, a estrutura do prédio, responsabilidade civil, além de garantir a tranquilidade e segurança de todos os condôminos.

COMO FAZER?

Consultar um especialista em seguros, como a Afirmativa Seguros, é o primeiro passo para garantir a proteção adequada para o seu patrimônio. Com o apoio de profissionais capacitados, você pode escolher as coberturas mais adequadas às suas necessidades e estar preparado para enfrentar os imprevistos climáticos com segurança.

No mercado há 27 anos, a Afirmativa Seguros é hoje a maior corretora do Vale do Aço, e integra a Rede Lojacorr, a maior rede de corretoras de seguros independentes do Brasil, presente em todo o país. Proteja seu patrimônio, proteja seu futuro e tenha a tranquilidade de que, mesmo diante das tempestades da vida, você estará seguro e protegido.

(*) Gunter Sampaio Cota é diretor da Afirmativa Seguros