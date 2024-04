A Prefeitura de Timóteo, por meio da Secretaria de Fazenda, prorrogou para o dia 15 de abril o pagamento à vista em cota única do Imposto Predial, Territorial e Urbano (IPTU). Neste ano a campanha do IPTU Premiado 2024 sorteará 16 prêmios, incluindo um veículo automotor zero quilômetro. Poderá participar da campanha, o contribuinte que pagar em cota única até o dia 15 deste mês e não possuir dívida tributária com o município relativa ao imposto.

Nesta segunda-feira (8) a Subsecretaria de Receita encaminhou ofício aos bancos e casas lotéricas com a modificação das datas. A partir de amanhã os bancos e a casas lotéricas estarão autorizados a receber a guia que está com vencimento em 05/04 a receberem o tributo. A data de vencimento da primeira parcela foi alterada também para o dia 15/04.

Os contribuintes poderão optar pelo pagamento à vista (cota única) com direito a 16% de desconto até o dia 15 de abril. O pagamento também poderá ser parcelado, sem desconto, em até 10 vezes com valor mínimo da parcela de R$ 46,56 com vencimento da primeira parcela em 5 de abril.

Em 2024 a campanha do IPTU Premiado sorteará5 aparelhos de celular, 2 notebooks, 3 aparelhos televisores, 2 aparelhos videogames, 2 geladeiras, uma motocicleta 0 quilômetros e um veículo automotor 0 quilômetros. O sorteio será realizado no dia 27 de abril, na Praça 29 de Abril, às 19h, dentro da programação de aniversário de Timóteo.

Quem não receber a guia até o vencimento poderá retirar no atendimento presencial do Paço Municipal ou no Posto de Atendimento Tributária no Terminal Rodoviário, ou mesmo pelo portal do município no menu: Serviços – Serviços Receita – Guia IPTU.

Os cupons do IPTU Premiado poderão ser retirados até o dia 25 de abril no Paço Municipal e no Posto de Atendimento Tributária no Terminal Rodoviário no horário de 12h às 18h, de segunda a sexta.

ALERTA

A quitação do IPTU poderá ser feita por meio do código de barras ou por PIX via chave de QR Code emitidos nas guias entregues nas residências ou gerados no atendimento presencial ou pelo Portal da Prefeitura de Timóteo. A Subsecretaria de Receitas alerta aos contribuintes para o fato de que a Prefeitura de Timóteo não enviar por WhatsApp nem por e-mail chave de Pix para pagamento de imposto.