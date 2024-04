Baseado em princípios cristãos, o projeto proporciona acesso à educação musical para crianças, jovens e adultos, com recursos financeiros limitados, disponibilizando aulas de canto, violão, teclado e bateria a preço acessível.

As aulas são realizadas em pequenos grupos organizados por faixa etária para melhor aproveitamento da didática de ensino. Os alunos ainda contam com os instrumentos do próprio projeto para aprenderem música na prática.

Ao fim de cada ano, o projeto realiza o Recital Anual que serve como uma grande mostra de talentos dos alunos matriculados. Confira parte das apresentações de 2023 no link: https://bit.ly/49tDBlv

“Sabemos que nem todo mundo consegue pagar pelas aulas individuais de música ofertadas no mercado, então reunimos um time espetacular de professores que compraram a ideia do projeto e tornamos possível ter ensino de qualidade com preço acessível”, comenta Jarede Lúcio, idealizador e coordenador do Projeto Sons do Céu.

O Projeto, que existe desde 2023, cresceu e agora tem sua própria sede! Uma casa ampla e adaptada para receber os alunos.

Com essa expansão, novas possibilidades estão por vir. A partir do segundo semestre deste ano, além das aulas de música, o projeto também proporcionará atividades sociais gratuitas às comunidades carentes, como aulas de Inglês, aulas de Jiu-jitsu e orientação psicológica.

“Desde o ano passado já temos um olhar mais abrangente para a integração do indivíduo. Temos parceria com o Senac, onde o aluno é indicado para realizar cursos profissionalizantes e assim ser preparado para o mercado de trabalho. Neste ano, também teremos essas atividades sociais gratuitas que contribuem para o desenvolvimento social e econômico”, afirma o coordenador.

Para realizar a inscrição, o aluno pode chamar no WhatsApp: 31 97229-8940 e/ou ir até a sede do Projeto que fica na Rua Grafite, nº 40, bairro Iguaçu.

Siga o Instagram do Projeto e fique por dentro das novidades: @escolasonsdoceu