A Sala Mineira do Empreendedor de Ipatinga disponibiliza aos Microempreendedores Individuais (MEIs) auxílio para envio da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI). A DASN deve ser enviada todo ano à Receita Federal, mesmo que o microempreendedor não tenha registrado faturamento durante o calendário de 2023.

“Nosso objetivo é simplificar o processo para você. Basta trazer as informações de faturamento de 2023, os dados do MEI e a nossa equipe estará pronta para ajudar. Não deixe para a última hora, aproveite essa oportunidade para ficar em dia com suas obrigações fiscais e garantir o sucesso do seu negócio. Estamos aqui para ajudar você”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Dijalma Pires de Matos Barroso.

MULTA

Ao entregar a declaração em atraso,o microempreendedor fica sujeito ao pagamento de multa. O boleto para pagamento da multa é gerado no momento da transmissão da declaração e pode ser impresso junto do recibo de entrega da DASN-SIMEI. “O prazo para enviar a declaração vai até 31 de maio e não será prorrogado, evite a punição”, alerta o secretário.

SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR

A Sala Mineira do Empreendedor é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Ipatinga, o Sebrae Minas e a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg).

A repartição funciona no segundo andar (sala 218) da prefeitura, na avenida Carlos Chagas, 789, bairro Cidade Nobre. Atende também pelo WhatsApp (31) 99597-5611 e email: saladoempreendedordeipatinga@gmail.com. O horário de atendimento é das 12h às 18h, de segunda a sexta.