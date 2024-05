O Dia das Mães (domingo, 12 de maio) está chegando e, para homenageá-las, os artesãos de Coronel Fabriciano (Associação Arte Minas Fabri) prepararam a Feira Criativa de Artesanato em comemoração à data. O evento, aberto ao público, acontecerá neste sábado (11), das 9h às 15h, na Praça Louis Ensch (em frente à prefeitura, no Centro).

Com uma variedade de produtos disponíveis, a iniciativa contribui com a economia criativa do município e é uma alternativa para encontrar o presente das mães. O evento terá a participação de artesãos de Timóteo e ainda do ramo de gastronomia – incluindo chopp, doces e produtos da roça. A iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Coronel Fabriciano.

Os itens comercializados na feira são feitos manualmente pelas 16 marcas expositoras que integram o evento. Dentre os itens, há produtos em crochê, tricô, bordados, vidros e canecas decoradas, bijuterias, acessórios para casa e itens religiosos. Haverá som mecânico e apresentação dos alunos de percussão de escolas municipais de Fabriciano.

Serviço:

Feira Criativa de Artesanato

Sábado, 11/05, das 9h às 15h

Local: Praça Louis Ensch (em frente à prefeitura, no Centro)