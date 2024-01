O Pix revolucionou as transações financeiras no Brasil, prometendo rapidez e simplicidade sem custos adicionais. Entretanto, há exceções notáveis que podem resultar em cobranças. Vamos esclarecer essas situações para você não ser pego de surpresa.

Para a grande maioria dos usuários, o Pix é gratuito. O Banco Central assegura que esse serviço de pagamento instantâneo não tem custos para pessoas físicas, incluindo microempreendedores individuais (MEIs), especialmente para:

Transferências entre pessoas;

Pagamento de serviços e compras em geral.

– As exceções: Quando Podem Cobrar pelo Pix?

Há, contudo, dois cenários em que o Pix pode não ser totalmente grátis:

– Recebimento de Recursos para Compra: Se você tem um pequeno negócio e recebe pagamentos dos clientes via Pix, pode haver uma tarifa. Isso visa atender principalmente os lojistas que optam por essa modalidade de pagamento.

– Envio para Saque ou Troco: Uma novidade recente é o Pix Saque e o Pix Troco, que permitem utilizar recursos transferidos via Pix para sacar dinheiro físico. Caso você realize esta operação frequentemente, atenção: a partir da 9ª transação em um mesmo mês, podem começar a ocorrer cobranças.

– Política Varia Entre Instituições;

O Banco Central não define as tarifas específicas, deixando isso a cargo das entidades financeiras. Portanto, seu banco ou fintech pode ter uma tabela de preços própria. É fundamental conhecer essas regras para evitar surpresas.

– Vantagens Permanecem;

A despeito das possíveis tarifas, as qualidades do Pix continuam incontestáveis:

Velocidade: Transferências quase instantâneas.

Disponibilidade: Funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Versatilidade: Serve para uma ampla gama de transações, desde o pagamento de uma conta de luz até o recebimento do salário.

— Fique Atento às Regras do Seu Banco;

Embora existam esses casos pontuais para tarifa no Pix, eles não afetam a essência gratuita do serviço para a maioria dos usuários. Continue aproveitando a conveniência e economia que o Pix oferece, mas não deixe de verificar a política do seu banco ou provedor de serviços financeiros para evitar custos adicionais inesperados.

Com informação clara e uma estratégia inteligente de uso, o Pix mantém-se como uma ferramenta valiosa no seu cotidiano financeiro.

*Com informações do Terra Brasil Notícias