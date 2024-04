A negociação é uma habilidade imprescindível para quem trabalha com vendas. Visando aprimorar essa habilidade, a fim de chegar em acordos satisfatórios para os envolvidos, a Fiemg Regional Vale do Aço e o Sebrae MG, promoverão no dia 16 de maio, das 8h às 17h, na sede da Fiemg, em Ipatinga, o curso “Estratégia de Negociação em Vendas”.

“O curso tem como objetivo capacitar os participantes sobre estratégias eficazes de negociações bem-sucedidas, a fim de gerar e ampliar vendas e a rentabilidade do negócio, também em consequência da satisfação e fidelização do cliente”, pontua Luiz Sérgio Martins Júnior, analista de Relações Empresariais da Fiemg.

Interessados poderão se inscrever neste link. O valor da inscrição é R$ 160 para associados aos sindicatos da Fiemg e R$ 230 para o público geral.

No conteúdo programático serão abordados os Tipos de Vendas (B2B, B2C, D2C); Estratégias de Marketing; Planejamento Estratégico de Vendas; KPI e indicadores de desempenhos; Metas Comerciais; Prospecção de Clientes; Negociação e Ferramentas digitais de apoio a vendas.

Mais informações: 31 3822-1414 I lsjunior@fiemg.com.br