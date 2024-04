Teve início nesta segunda-feira (22) as aulas da segunda turma da Escola de Vendedores, projeto realizado pela Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga e Sebrae. O foco do curso consiste no impulsionamento de vendas, sendo capaz de fazer com que o vendedor aprenda técnicas de fidelização dos clientes.

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, destacou que está contente com a adesão dos alunos ao curso. “Fico muito feliz em ver profissionais buscando uma melhor qualificação. Acredito que essa é uma oportunidade de capacitarmos melhor os funcionários das lojas e empresas. Desse modo, é possível fomentar ainda mais o desenvolvimento econômico da nossa região”, afirmou.

O presidente da CDL de Ipatinga, Cláudio Zambaldi, também ressaltou a importância do projeto para o crescimento do comércio local. “Com essa ação, preparamos vendedores de sucesso, fazendo com que os moradores de Ipatinga tenham orgulho de consumir e realizar compras na própria cidade. Essa é uma forma de investir e valorizar os negócios locais”, enfatizou.

O curso vai até julho e é dividido em quatro módulos (O Profissional de Vendas – Comportamental; Atendimento e negociação; Fechamento e pós venda; Marketing Digital). Em todos eles, haverá empreendedores convidados para falar aos alunos sobre a importância do tema a ser trabalhado e o que diretamente impacta no negócio e equipe.

Tudo isso totaliza uma carga horária de 48 horas. As aulas serão ministradas no auditório da Aciapi-CDL, localizada na rua Uberlândia, número 331, no Centro de Ipatinga.

Os alunos receberão uma camisa da Escola de Vendedores, uma pasta, uma caneta, um marcador squeezer e um bloco para anotações. Durante o curso será fornecido um lanche para os alunos nos intervalos.