Nesta sexta-feira (15), data em que se comemora o Dia da Escola, o Instituto Usiminas celebra a marca de 1.014 pessoas, entre estudantes e professores, contemplados em sua primeira ação do ano voltada para o público escolar. Com o programa Instituto Usiminas na Escola quatro instituições de ensino de Coronel Fabriciano e Santana do Paraíso, receberam oficinas criativas e visitaram o Centro de Memória Usiminas, em Ipatinga.

A ação, promovida em fevereiro, marcou a abertura da programação educativa permanente anual gratuita oferecida para escolas do Vale do Aço. A iniciativa é uma ação de Contrapartida Social do Projeto Implantação do Centro e Memória Usiminas, que é realizado pelo Instituto Usiminas e patrocinado pela Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Em 34 encontros, os estudantes foram convidados a soltar a imaginação expressando por meio de desenhos o que é um patrimônio para eles. Após as oficinas nas escolas, os participantes foram conhecer o Centro de Memória Usiminas, com transporte gratuito para deslocamento. “A gente aprende muita coisa na escola, mas saindo desse ambiente podemos aprender muito mais. Foi muito legal, eu gostei muito e quero voltar de novo”, afirma a estudante Diana de Souza Camilo.

A diretora da Escola Estadual Joaquim Eliziário da Silva, localizada em Santana do Paraíso, Fabrícia de Paula Boaventura, frisa a importância da iniciativa como forma de contribuir para o aprendizado dos alunos. “Estudar, aprender, adquirir conhecimento, não está limitado ao livro didático, a um conteúdo ou componente escolar, vai muito além. E o Instituto Usiminas está trazendo isso”, comenta.

As atividades educativas do Instituto Usiminas estão conectadas com diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, para o ensino das artes nas escolas e estabelece as aprendizagens essenciais que os alunos devem desenvolver. “Estamos em constante diálogo com as escolas recebendo-as em nossas atrações e indo até as salas de aula. Para nós, o Instituto Usiminas na Escola é mais uma maneira de contribuirmos para o processo de formação e aprendizado de estudantes e professores”, salienta a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal.

O agendamento para atrações da programação educativa do Instituto Usiminas pode ser feito pelo WhatsApp: (31) 98437-3330.