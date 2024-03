O que o seu cliente quer ouvir? Como solucionar o problema dele? Esses e outros questionamentos foram debatidos nos dias 13, 14 e 15/03, durante o curso “Técnicas de Argumentação de Vendas”, promovido pelo Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Alimentação, Panificação, Confeitaria e de Massas Alimentícias do Vale do Aço (Sinpava).

“O conteúdo foi muito bom, as técnicas inovadoras com aplicabilidade rápida na minha área de atuação”, destacou Welington Justino da Silva, consultor de vendas.

Para a gerente, Shirley Aparecida Rosa, a escolha do tema foi compatível às necessidades do mercado e dos profissionais. “Consegui ter outra visão em técnicas de vendas. O curso é bem atualizado, tive uma visão abrangente em todas as formas de vendas, tanto online, quanto presencial”, pontuou.

Antônio Eugênio Fernandes, presidente do Sinpava, ressaltou que vender é uma arte e conquistar a fidelização de clientes é um desafio.

“Essa é uma demanda muito forte no mercado em geral. Por isso, em parceria com o Sebrae e por meio do Programa Fiemg Competitiva, promovemos esse curso no intuito de aprimorar as habilidades em vendas através de técnicas que potencializem o poder de persuasão, a fim de impactar positivamente no volume e na qualidade das vendas”, disse.

De acordo com a instrutora, Ana Paula Paixão, o objetivo do curso é fazer com que as pessoas compreendam o real papel do vendedor, como sair do modo operacional e partir para o estratégico, trabalhando a venda com mais assertividade para gerar melhores resultados para o negócio. “Nesses três dias trabalhamos várias técnicas desde a abordagem, a forma de atender, os tipos de vendas solicitadas, estratégias na arte de fazer perguntas, técnicas dos 3 sim, a fim de que o cliente concretize a compra, sempre baseado na verdade e na ética; porque isso que traz relacionamento a longo prazo”, justificou.

Paixão ressaltou ainda que para quem quer se tornar um vendedor de alta performance é necessário buscar conhecimento, disciplina, organização, além das técnicas. “Vender é uma técnica. Vendedor é uma das profissões mais valorizadas do mercado. Por isso é importante investir em capacitação, ler e principalmente, aplicar toda a teoria no dia a dia como vendedor”, concluiu.

O próximo curso que será oferecido pelo Sinpava é o de Padeiro Iniciante, dividido em três módulos. Mais informações: 31 98527-5593.