Um projeto de educação desenvolvido no ensino público de Coronel Fabriciano e outro de Fama foram selecionados para a final do concurso nacional Aprende Brasil Criativo e podem ser premiados entre centenas de projetos de todo o país. O anúncio dos vencedores está marcado para o dia 2 de abril, em Curitiba, e terá a participação dos professores responsáveis por cada uma das propostas finalistas e dos secretários de Educação dos municípios que representam.

Promovido pela Aprende Brasil Educação, o concurso está na 2ª edição e busca iniciativas inovadoras nas escolas públicas brasileiras. De acordo com a gerente de marketing e produto da Aprende Brasil Educação, Damila Bonato, essa é uma forma de reconhecer a criatividade no ensino oferecido às crianças. “O Aprende Brasil Criativo é uma vitrine de boas práticas e uma maneira de reconhecer os projetos desenvolvidos pelos professores, que se dedicam a entregar um ensino baseado não apenas na teoria, mas nas vivências”, pontua.

CORONEL FABRICIANO

Na Escola Municipal Vereador Paulo Franklin, em Coronel Fabriciano, a professora Fernanda Carvalho escolheu a fotografia para desenvolver um projeto único com os estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental. O projeto “A arte do fotolhar” usou propostas da disciplina de Arte para colocar as crianças em contato com a linguagem da fotografia e instigar o olhar para as diferentes possibilidades que ela oferece. “Dois fotógrafos foram convidados a gravar um vídeo contando sua trajetória e dando dicas de fotografia. Os dois nasceram no Vale do Aço, estudaram em escola pública e são referências internacionais na profissão”, detalha Fernanda.

Depois de assistirem aos vídeos dos fotógrafos profissionais, os estudantes foram convidados a fotografar a escola de forma criativa e artística. “O objetivo foi exercitar o olhar dos alunos, fazendo-os compreender que em um lugar rotineiro há muita beleza e que cabe a cada um desvendá-la”, afirma a professora.

FAMA

As curiosidades, a cultura e a arquitetura egípcias foram o ponto de partida para uma brincadeira cheia de intencionalidade pedagógica na Escola Municipal Olinto Magalhães, de Fama. Com a ajuda das famílias, os estudantes do G4 da Educação Infantil participaram de rodas de conversa sobre as pirâmides, que são Patrimônio Cultural da Humanidade. A professora Aline de Castro, responsável pela atividade, conta que, com isso, “os alunos tiveram a oportunidade de conhecer parte da cultura do Egito e a importância de valorizar o patrimônio cultural de outros países. Depois, colocaram a mão na massa e montaram as pirâmides com diversos materiais, como rolinho de papel higiênico, potinhos de iogurte e papelão”.

Trabalhando as formas geométricas e a sequência numérica, as crianças descobriram que as pirâmides são formadas pelas figuras do triângulo e do quadrado. Por fim, a turma toda montou uma maquete com as pirâmides usando papelão, areia para simular o deserto e caixas de ovo fazendo as vezes de pirâmides.

