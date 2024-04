Quase 50% dos trabalhadores da indústria não completaram a educação básica, e para mudar essa realidade, o Sesi oferece às empresas a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

De acordo com a pedagoga, da Escola Sesi Rinaldo Campos Soares, Amanda Costa, a metodologia da EJA é totalmente voltada ao trabalhador, contemplando as principais competências e habilidades necessárias e essenciais. As aulas acontecem uma vez por semana presencialmente, os demais dias, o aluno acessa as aulas pela plataforma online.

“Para que as aulas aconteçam, precisamos de uma indústria para apadrinhar esses alunos. A indústria pode oferecer apenas para funcionários ou abrir para comunidade. Qualquer trabalhador pode participar, desde que atenda aos requisitos mínimos de idade: 15 anos completos para ensino fundamental e 18 anos completos para ensino médio”, explica.

O Sesi Ipatinga oferece turmas para conclusão do Ensino Fundamental 2 e também para o Ensino Médio. O curso dura em média 18 meses. “As aulas acontecem na Escola Sesi Rinaldo Campos, no Horto, mas se caso a indústria tenha os 30 alunos exigidos pela instituição, as aulas podem acontecer nas dependências da própria empresa”, informa.

Para mais informações entre em contato com a pedagoga via email: amferreira@fiemg.com.br ou WhatsApp 31 99687-7159.